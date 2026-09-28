Il festival promosso dall’Amministrazione comunale punta a valorizzare lo storico piatto a base di grano e carne attraverso laboratori, trekking urbano, degustazioni, reading e concerti

Tutto pronto a Casali del Manco per la nuova edizione del Festival della Cuccìa, la manifestazione culturale ed enogastronomica promossa dall’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Francesca Pisani.

Al centro dell’iniziativa c’è uno dei piatti più identitari della tradizione locale, preparato a base di grano e carne e trasformato, attraverso il festival, in elemento di racconto del territorio e leva di promozione turistica per la Presila e la Sila.

La presentazione il 1° ottobre

Ad aprire il percorso sarà la conferenza stampa di presentazione, in programma mercoledì 1° ottobre alle 9.30 al Palazzo della Provincia di Cosenza, alla presenza delle istituzioni.

Il festival entrerà poi nel vivo venerdì 2 ottobre con uno spazio dedicato alle giovani generazioni. La giornata di venerdì sarà caratterizzata dall’incontro didattico e laboratorio esperienziale “Mani in pasta: la storia della cuccìa e i segreti dei grani”.

L’obiettivo è far conoscere agli studenti le origini del piatto e il valore dei grani tradizionali calabresi, mettendo insieme memoria, conoscenza e trasmissione dei saperi.

Il cuore della festa a Pedace

Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro storico di Pedace diventerà il cuore della manifestazione. In programma talk, reading, sessioni di trekking urbano e un percorso enogastronomico con banchi d’assaggio dedicati alla cuccìa e alle produzioni vitivinicole del territorio. Un format che prova a tenere insieme racconto culturale, esperienza dei luoghi e valorizzazione delle produzioni locali.

Ampio spazio sarà riservato anche alla musica. Sabato 3 ottobre si alterneranno Elisa Brown e Danilo Curcio, Andrea Reda Handpan and Percussion Beat, fino al concerto serale di Eman.

Domenica 4 ottobre toccherà invece ai G’N’G Trio e al duo formato da Riccardo Galimi e Alessandra Palmieri, con il live finale di Speedy.

Il Festival della Cuccìa punta così a trasformare una ricetta della tradizione in un’esperienza più ampia, capace di unire memoria culinaria, formazione, musica, arte e scoperta del territorio. L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è rafforzare il posizionamento di Casali del Manco tra le destinazioni del turismo esperienziale calabrese, partendo proprio dai suoi elementi più identitari.