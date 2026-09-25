Il Consiglio comunale approva all’unanimità la variazione di 400mila euro. La sindaca Pisani: «Stiamo investendo concretamente sull infanzia e sulle famiglie, costruendo servizi nuovi e moderni»

Il Consiglio comunale di Casali del Manco, riunitosi mercoledì pomeriggio, ha approvato all’unanimità dei presenti la variazione al Bilancio di previsione 2026/2028 relativa al finanziamento di 400 mila euro destinato al completamento del nuovo asilo nido in località Pedace.

Sul punto ha relazionato la sindaca Francesca Pisani, illustrando non soltanto il contenuto della variazione di bilancio, ma anche il percorso che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per ampliare in maniera significativa l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia. Le ulteriori risorse, assegnate nell’ambito del PNRR, saranno destinate in particolare alla sistemazione degli spazi esterni e alla realizzazione di lavori complementari e accessori alla struttura, necessari per completare e rendere pienamente funzionale il nuovo asilo nido di Pedace.

Nel corso del suo intervento, la sindaca ha inoltre evidenziato un dato particolarmente significativo: nell’anno educativo 2027/2028 entreranno in funzione a Casali del Manco due nuovi asili nido comunali, quello di Pedace, attualmente in fase di realizzazione, e quello di Morelli, anch’esso di nuova realizzazione. Con l’entrata in funzione delle due nuove strutture, i posti disponibili passeranno dagli attuali 22 a 64, quasi triplicando la capacità di accoglienza dei servizi comunali per la prima infanzia.

Un risultato importante, che consentirà di offrire una risposta più ampia alle esigenze delle famiglie, sostenere la conciliazione tra vita familiare e lavorativa e rafforzare ulteriormente la rete dei servizi educativi presenti sul territorio. Parallelamente, l’Amministrazione comunale sta lavorando affinché la struttura che attualmente ospita l’Asilo Nido comunale Rosa De Donato possa essere destinata, nel prossimo futuro, ad accogliere una ludoteca, creando un ulteriore spazio dedicato ai bambini, alle famiglie e alla socialità.

«Passare da 22 a 64 posti rappresenta un risultato molto importante per la nostra comunità. Stiamo investendo concretamente sull’infanzia e sulle famiglie, costruendo servizi nuovi, moderni e capaci di rispondere ai bisogni del territorio. Allo stesso tempo vogliamo valorizzare anche la struttura attualmente utilizzata come nido, immaginandone una nuova funzione a servizio dei più piccoli», ha sottolineato la sindaca Francesca Pisani.