Trentatré anni e quattro mesi. Tanto è passato dall’ultima volta in cui il Cosenza è riuscito a tornare vittorioso da una trasferta in casa del Bari. Sabato i rossoblù ci riproveranno in uno stadio, il “San Nicola”, diventato nel corso degli anni un terreno particolarmente complicato. Per ritrovare l’ultimo successo bisogna infatti tornare indietro fino al 23 maggio 1993. Era il campionato di Serie B 1992/1993 e il Cosenza riuscì ad imporsi per 2-1. Una partita particolare anche nel modo in cui maturò il risultato: i rossoblù andarono sul doppio vantaggio grazie a due autoreti, quelle di Brambati e Barone, prima che lo stesso Barone accorciasse le distanze nella ripresa.

Da quel pomeriggio il Cosenza è tornato a giocare in casa dei biancorossi altre otto volte, considerando campionato e Coppa Italia, senza però riuscire più a vincere. Il primo tentativo arrivò già nella stagione successiva, il 15 maggio 1994, e terminò 0-0. Nel febbraio del 1997 fu invece il Bari ad imporsi per 1-0. Stesso risultato nelle due successive visite rossoblù: nel maggio del 2002 e nel marzo del 2003. Poi le strade delle due squadre si separarono per parecchi anni. Nell’agosto del 2016 il Cosenza tornò a Bari per una gara di Coppa Italia, ancora una volta persa per 1-0. Bisogna quindi arrivare ai confronti più recenti. Nel febbraio del 2023 il Bari vinse 2-1, mentre le ultime due trasferte hanno quantomeno interrotto la serie di sconfitte: 0-0 il 23 dicembre 2023 e 1-1 il 28 settembre 2024, con il rigore di Fumagalli nel finale a regalare il pareggio ai rossoblù. Il digiuno resta però in piedi. Dal 23 maggio 1993 al prossimo 26 settembre saranno trascorsi più di 33 anni senza una vittoria del Cosenza in casa del Bari.

Gli altri precedenti

D’altronde espugnare Bari è sempre stata un’impresa rara nella storia rossoblù. Nei 19 precedenti disputati in Puglia, il Cosenza ha vinto soltanto due volte, a fronte di 11 successi dei padroni di casa e sei pareggi.

La prima impresa resta una delle più prestigiose: 28 maggio 1989, Bari-Cosenza 0-3. Quella partita, giocata ancora allo stadio della Vittoria, fu decisa dalle reti di Galeazzi, Lucchetti e Urban. Un successo netto contro un Bari che al termine di quel campionato avrebbe conquistato la promozione in Serie A. Quattro anni più tardi arrivò il 2-1 del 1993. E poi più nulla.