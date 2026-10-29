Lavinia Leonardi, Alice Marano e Maria Isabel Campana, dell’Istituto Comprensivo Rende-Commenda, hanno ottenuto il primo premio della prima edizione del concorso «Ex Libris Michel Fingesten». La proclamazione e la consegna dei riconoscimenti si sono svolte a Palazzo Sersale, a Cerisano, durante una cerimonia che ha riunito studenti, rappresentanti delle scuole e amministratori locali.

Il concorso è stato promosso dal Comune e dal Museo Michel Fingesten nell’ambito del progetto Cerisano Borgo Swing Factory, con l’obiettivo di avvicinare gli alunni all’arte e alla memoria dell’incisore. Il museo di Cerisano ne custodisce opere e collezioni.

Tutti i premi del concorso Ex Libris Michel Fingesten

Le tre vincitrici del primo premio, Lavinia Leonardi, Alice Marano e Maria Isabel Campana, frequentano la classe II E del plesso «De Coubertin» dell’Istituto Comprensivo Rende-Commenda.

Il secondo premio è stato assegnato a Vincenzo De Filippo e Angelo La Russa, della classe II A del plesso di Tarsia dell’Istituto Comprensivo Terranova da Sibari.

Il terzo premio è andato a Eugenia Caligiuri e Greta De Luca, della classe II E del plesso «De Coubertin» dell’Istituto Comprensivo Rende-Commenda, e a Emmanuel Caputo, della classe II C del plesso Rosario dell’Istituto Comprensivo Mendicino.

Le menzioni di merito per l’uso creativo delle tecnologie e della ricerca sono state attribuite a Cristian La Neve, Andrea Madrigrano, Nicolò Perrotta e Martina Assunta Vitaro, tutti della classe II B del plesso Cerisano dell’omonimo Istituto Comprensivo.

Di Gioia: Palazzo Sersale come spazio culturale

La cerimonia si è aperta con i saluti del sindaco di Cerisano Lucio Di Gioia, che ha collegato l’iniziativa al percorso di valorizzazione culturale del paese.

«Questa premiazione rappresenta un’altra importante tappa del percorso culturale che Cerisano sta costruendo con impegno e visione», ha dichiarato il primo cittadino.

Di Gioia ha inoltre richiamato il ruolo di Palazzo Sersale: «L’idea di Palazzo Sersale come hub culturale sta funzionando pienamente: valorizzare i nostri giovani, le scuole e la memoria di Michel Fingesten significa investire nel futuro del paese, rafforzando un’identità che cresce attraverso l’arte, la partecipazione e la collaborazione tra istituzioni».

Il contributo delle scuole e la commissione giudicatrice

Durante la mattinata è intervenuto il professor Carlo Fanelli, presidente della commissione giudicatrice e direttore scientifico del museo per l’ICSAIC.

È stato riconosciuto anche il contributo delle dirigenti scolastiche e delle docenti, che hanno accompagnato gli studenti nella preparazione dei lavori e partecipato alla consegna dei premi.

Alla cerimonia erano presenti l’assessora alle Politiche sociali e alla Pubblica istruzione Francesca Pellegrino, il delegato alla Cultura Pierfrancesco Greco, la sindaca di Mendicino Irma Bucarelli e il consigliere delegato alla Cultura di Tarsia Roberto Cannizzaro.

La visita al museo e i lavori consultabili online

Al termine della premiazione, gli studenti hanno visitato il Museo Michel Fingesten, accompagnati da Anna Infante, che ha curato il progetto.

Tutti i progetti realizzati dai ragazzi, compresi quelli non premiati, e le menzioni sono consultabili sul sito ufficiale Cerisano Borgo Swing.