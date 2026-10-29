Le disposizioni saranno in vigore fino al 2 novembre, ogni giorno dalle 6 alle 18. Previste aree riservate alle persone con disabilità

Senso unico di marcia, divieti di sosta con rimozione e parcheggi riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità. Sono le misure previste dall’ordinanza della Polizia Municipale di Cosenza per disciplinare il traffico nell’area del cimitero durante la Commemorazione dei Defunti.

Le disposizioni saranno in vigore dal 30 ottobre al 2 novembre 2026, ogni giorno dalle 6 alle 18. Il provvedimento tiene conto del previsto aumento degli accessi in auto e degli spostamenti pedonali nell’area cimiteriale e negli spazi adiacenti.

Senso unico tra lo svincolo della SS 107 e via Cavalcanti

Nella fascia oraria indicata sarà istituito il senso unico di marcia sul tratto compreso tra lo svincolo della strada statale 107 denominato Cimitero Cosenza Est e l’incrocio con via S. Cavalcanti, già Carrettoni.

La regolamentazione si applicherà per tutte e quattro le giornate interessate dall’ordinanza.

Le strade con divieto di sosta e rimozione

Il divieto di sosta con rimozione sarà attivo su entrambi i lati del raccordo tra lo svincolo SS 107-Cimitero Cosenza Est e il vecchio tracciato della statale, di fronte al nuovo ingresso del cimitero.

La stessa disposizione riguarderà entrambi i lati di via S. Cavalcanti, nel tratto dall’incrocio già Carrettoni all’innesto con la SS 107.

Sul vecchio tracciato della SS 107, il divieto interesserà entrambi i lati del tratto da contrada Piscopani, in corrispondenza della prima curva a sinistra dopo la bretella per il ristorante Eden Park, fino all’incrocio con via S. Cavalcanti, già Carrettoni. Su questa strada sono previste alcune eccezioni.

Dove sarà consentito parcheggiare

Sul vecchio tracciato della statale sarà consentita la sosta parallela all’asse stradale, sul lato destro, nel tratto compreso tra l’entrata carraia del nuovo ingresso del cimitero e quella del vecchio ingresso.

La sosta, sempre parallela alla strada e sul lato destro, sarà ammessa anche dall’ingresso del vecchio cimitero fino a 30 metri prima dell’incrocio con via S. Cavalcanti, già Carrettoni.

Le aree riservate alle persone con disabilità

L’ordinanza individua due aree riservate ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, a condizione che espongano correttamente il regolare contrassegno.

La prima si trova sul vecchio tracciato della SS 107, tra l’entrata carraia e le gradinate del vecchio ingresso del cimitero. La seconda è sul piazzale del nuovo ingresso.

Gli spazi saranno individuati e delimitati dalla segnaletica presente sul posto. Anche queste disposizioni saranno valide dal 30 ottobre al 2 novembre, dalle 6 alle 18.