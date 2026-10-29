Il cedimento di alcuni gradoni e gli smottamenti del terreno vicino al muro di confine dell’Istituto San Giuseppe sono stati al centro di un sopralluogo del sindaco di Cosenza Franz Caruso. La verifica ha riguardato la scalinata che dal Castello Svevo scende verso il centro cittadino, costeggiando la proprietà della struttura gestita dalla Congregazione delle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori.

Ad accompagnare il primo cittadino è stata Suor Ottavia, Madre Superiora dell’Istituto, che ha illustrato le problematiche riscontrate e le preoccupazioni per le condizioni dell’area.

Gradoni ceduti e infiltrazioni vicino al muro comunale

Le criticità riguardano alcuni gradoni della scalinata e il terreno adiacente al muro comunale che delimita la proprietà dell’Istituto.

Tra i problemi segnalati figurano le acque meteoriche che defluiscono lungo il percorso e si infiltrano nel terreno a ridosso delle fondazioni del muro, aggravando la situazione. Per la struttura, di rilevanti dimensioni, sarà necessario valutare gli interventi più opportuni per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori cedimenti.

«Farò quanto è nelle possibilità dell’Amministrazione comunale per affrontare e risolvere questa problematica», ha dichiarato Caruso. «È importante verificare attentamente le condizioni dell’area e individuare le soluzioni necessarie per garantire la sicurezza e impedire che la situazione possa ulteriormente aggravarsi».

La visita alla Casa di Riposo dell’Istituto San Giuseppe

Dopo il sopralluogo, il sindaco ha visitato la struttura, soffermandosi negli ambienti della Casa di Riposo e incontrando gli anziani ospiti.

«Oggi, oltre a prendere visione di una problematica che merita attenzione, ho avuto la fortuna di conoscere una realtà bellissima, che mi ha intenerito e commosso», ha affermato il primo cittadino.

Caruso ha raccontato di aver scambiato alcune parole con gli ospiti e ha espresso apprezzamento per l’accoglienza e l’assistenza offerte nell’Istituto. Ha quindi ringraziato Suor Ottavia e le consorelle per il lavoro di cura e vicinanza alle persone fragili.