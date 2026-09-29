La lavoratrice cerzetana sarà tra i protagonisti della puntata dedicata all’azienda calabrese dei surgelati. Appuntamento su Rai 2 e RaiPlay

Cerzeto si prepara a fare il tifo davanti alla televisione. Questa sera, martedì 29 settembre, alle 21.20 su Rai 2 e su RaiPlay andrà in onda una nuova puntata di “Boss in Incognito”, il programma condotto da Elettra Lamborghini.

Protagonista sarà la GIAS di Mongrassano, realtà calabrese attiva da oltre cinquant’anni nel settore dei surgelati e capace di portare i propri prodotti ben oltre i confini regionali.

Ma per Cerzeto ci sarà un motivo in più per seguire la trasmissione: tra le lavoratrici protagoniste della puntata ci sarà infatti Nella Golemme, concittadina che porterà in prima serata una storia fatta di lavoro quotidiano, impegno e appartenenza al territorio.

La GIAS sotto i riflettori di Rai 2

La puntata offrirà uno spaccato del lavoro all’interno dell’azienda di Mongrassano, mettendo al centro le persone, i reparti e le dinamiche produttive.

Il format di “Boss in Incognito” racconta infatti il mondo del lavoro attraverso l’incontro diretto tra il vertice aziendale e i dipendenti, in un gioco di identità e osservazione che porta spesso alla luce storie personali, sacrifici e legami con l’impresa.

Per la GIAS sarà dunque una vetrina nazionale importante, ma anche un’occasione per raccontare un pezzo di Calabria produttiva.

L’orgoglio di Cerzeto

L’attesa, però, è soprattutto a Cerzeto, dove la presenza di Nella Golemme ha trasformato la puntata in un piccolo evento di comunità.

Una storia locale che arriva sulla televisione nazionale e che mette insieme due elementi molto riconoscibili: il lavoro e il senso di appartenenza.

L’appuntamento è per questa sera alle 21.20 su Rai 2, con la puntata disponibile anche su RaiPlay.