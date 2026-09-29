Il Parco degli Enotri di Mendicino ospiterà giovedì primo ottobre e venerdì 2 ottobre, la prima edizione del Premio Fernando Rota: una due giorni di idee, ispirazioni e visioni dedicata ai giovani. L’evento si presenta come un ricco contenitore realizzato nel solco del ricordo e della lungimiranza dell’imprenditore calabrese Fernando Rota e si snoda lungo le direttrici espresse dall’associazione organizzatrice Epyca Ets dall’Associazione Epyca ETS (Ethics, Politics, Young, Calabrian Association). Il premio sarà assegnato alla miglior tesi di laurea magistrale sulle pari opportunità sociali e di genere e alla migliore impresa innovativa e sostenibile tra le decine di domande pervenute dopo la pubblicazione del relativo bando pubblicato

Radici, persone, valori, visioni

La manifestazione è articolata in due giornate. Quella del primo ottobre, intitolata Generare: le radici, persone, valori e visioni avrà inizio alle ore 16. Porteranno i saluti istituzionali l’assessore alle attività produttive del Comune di Cosenza Sarino Branda e la sindaca di Casali del Manco Francesca Pisani. Seguirà il ricordo di Fernando Rota, tratteggiato dalla figlia Stefania. Seguirà la tavola rotonda Università, Imprese e Istituzioni: costruire il futuro insieme a cui interverranno Antonino Tramontana, presidente di Unioncamere Calabria e della Camera di Commercio di Reggio Calabria; Luigi Nola, presidente della sezione agroalimentare di Confindustria Cosenza e componente del consiglio di amministrazione della Camera di Commercio di Cosenza; Carlo Cannataro, direttore della Fondazione Carical; Franca Melfi, docente di chirurgia robotica e Giovanna Vingelli, docente di sociologia generale, entrambe dell’Università della Calabria.

Chiara Francini madrina d’eccezione

Il confronto sarà moderato dalla giornalista Alessia Antonucci ed ospiterà il maestro orafo calabrese Gerardo Sacco. «Una presenza non casuale – ha spiegato Stefania Rota - Il percorso imprenditoriale di Gerardo Sacco e quello di Fernando Rota condividono valori, radici e un profondo legame con la Calabria. Due uomini, due storie, una stessa capacità di lasciare un segno. Perché il vero successo non si misura soltanto da ciò che si costruisce, ma anche da ciò che si lascia alle generazioni future». Madrina d’eccezione sarà l’attrice e scrittrice Chiara Francini, per una giornata in cui la forza delle idee diventerà motore trainante di storie di successo e di crescita collettiva.

Idee, talento e futuro

La kermesse proseguirà il 2 ottobre. Ispirare e valorizzare: idee, talento e futuro il filo conduttore della seconda giornata, sempre al Parco degli Enotri a Mendicino, con inizio alle ore 10.30. La giornalista Maria Pia Albanese intervisterà la madrina della manifestazione Chiara Francini. Sempre Maria Pia Albanese poi, sarà la moderatrice della tavola rotonda Giovani, diritti e responsabilità: quale Paese vogliamo costruire?, con gli interventi tra gli altri, del presidente del Consiglio Regionale della Calabria Salvatore Cirillo e della parlamentare Vittoria Baldino.

Le due sezioni del premio

Per la sezione Arte e territorio, il pittore Alfredo Granata illustrerà il premio Valore e territorio conferito alla migliore start up partecipante al bando. Mentre la presentazione della borsa di studio “Fernando Rota” destinata alla migliore tesi di laurea sarà affidata alle professoresse Graziella Bonanno, Bianca Terracciano e Mariacarmela Passarelli. Saranno, quindi, resi ufficialmente noti i vincitori delle due sezioni: per le borse di studio consegnerà il premio la presidente di Epyca Stefania Rota; per l’azienda, il premio sarà consegnato dal pittore Granata. Sarà conferito un riconoscimento anche alle scuole del territorio coinvolte nel progetto ideato e promosso dall’Associazione Epyca EPS, in quelle radici lasciate da Fernando Rota che saranno d’ispirazione per visioni da costruire insieme, passo dopo passo.