Il chiostro comunale di Piazza Tavolaro a Mongrassano ospiterà domenica prossima 4 ottobre, la presentazione di Liberata, edito da Feltrinelli, dello scrittore catanzarese Domenico Dara. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale sotto lo slogan La cultura unisce, è in programma alle ore 18,30. Il romanzo, pubblicato nel 2024, giunto alla terza ristampa, è ambientato negli anni settanta in un piccolo centro della Calabria ispirato all’abitato di Girifalco, paese nel quale l’autore è cresciuto prima del trasferimento a Pisa dove si è laureate in lettere e filosofia con una tesi sulla poesia di Cesare Pavese. Attualmente vive tra Como e Milano.

Nella narrativa ha esordito nel 2014 con il libro Breve trattato sulle coincidenze, vincitore tra l’altro, del Premio Corrado Alvaro e finalista del premio Italo Calvino. Nel 2017 Domenico Dara, si è inoltre aggiudicato il prestigioso Premio Stresa con il romanzo Appunti di meccanica celeste, edito da Nutrimenti.

L’iniziativa di Mongrassano sarà introdotta dai saluti istituzionali della sindaca Luisa Marino e del consigliere comunale Francesco Posteraro. L’autore dialogherà con la docente Rosalba Granieri. L’appuntamento sarà inframezzato da un reading musicale curato dal maestro Bruno Aloise.