Il neo segretario regionale della Federazione AutoFerroTranvieri, Carmine Rota, e il vice Franco Mete hanno incontrato i lavoratori insieme al segretario Utl Guglielmo Nucci

Un confronto sulle principali criticità che attraversano il trasporto pubblico locale in Calabria, con particolare attenzione alla situazione di Amaco e all’impatto dei rincari dei carburanti. È quanto emerso dall’assemblea degli iscritti della Federazione AutoFerroTranvieri dell’Ugl, che si è svolta a Cosenza nella sede della Confederazione sindacale alla presenza del segretario dell’Utl, Guglielmo Nucci.

All’incontro hanno partecipato anche il neo segretario regionale della categoria Carmine Rota e il vicesegretario Franco Mete.

I problemi del comparto

Il confronto con i lavoratori ha riguardato le difficoltà che interessano l’intero comparto regionale del trasporto pubblico locale su gomma, sia pubblico sia privato.

Tra i temi affrontati anche l’aumento generalizzato dei costi di esercizio, aggravato negli ultimi mesi dal rincaro dei carburanti.

I dirigenti sindacali hanno evidenziato la necessità di aprire un confronto più ampio con la Regione Calabria per affrontare in maniera strutturale le criticità del settore e definire prospettive più stabili per aziende e lavoratori.

Il nodo Amaco

Ampio spazio è stato dedicato anche alla situazione dell’Amaco, l’azienda municipalizzata di trasporti di Cosenza.

Nel corso dell’assemblea è stata richiamata l’intesa sottoscritta tra sindacati di settore e Co.Me.Tra. per scongiurare i licenziamenti e la completa interruzione del servizio.

Un accordo che, secondo l’Ugl, dovrà comunque essere approfondito e valutato nelle sue ripercussioni da tutti i soggetti coinvolti.

Le linee programmatiche dell’Ugl

Rota e Mete, con il supporto di Nucci, hanno inoltre illustrato le linee programmatiche definite dalla Confederazione per il futuro del trasporto pubblico regionale.

Tra le priorità indicate, il confronto con la Giunta regionale e la necessità di mettere in campo interventi capaci di rafforzare il sistema del Tpl calabrese.

Nel corso della riunione sono state affrontate anche le proposte dell’Ugl relative alla Manovra finanziaria in corso di approvazione, con l’obiettivo di migliorare le misure che interessano il comparto e il mondo del lavoro.