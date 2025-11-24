A Montalto Uffugo il conto alla rovescia è già iniziato e l’attesa si mescola all’entusiasmo che, ogni anno, accompagna l’arrivo del periodo più luminoso dell’inverno. Dal 30 novembre al 14 dicembre, la villa comunale “E. Canonaco” di Taverna cambierà volto trasformandosi in un vero e proprio Christmas Village, un luogo dove la fantasia prende forma e le tradizioni natalizie trovano una nuova casa.

Appena varcato l’ingresso, il percorso si apre in un’atmosfera calda e avvolgente che unisce profumi, luci e suoni in un’esperienza immersiva pensata per grandi e piccoli. Le casette in legno, illuminate da centinaia di luci, guidano i visitatori attraverso un mondo sospeso tra realtà e immaginazione, dove ogni angolo sa raccontare la magia del Natale. È il profumo dei dolci appena sfornati a dare il benvenuto, insieme all’aroma speziato del vin brulé e alle melodie che risuonano nel parco, trasformandolo in uno scenario da fiaba.

Al centro del villaggio trovano spazio i mercatini artigianali, cuore pulsante dell’evento. Qui l’artigianato locale diventa protagonista con decorazioni create a mano, oggetti artistici, idee regalo originali e prodotti gastronomici della tradizione. Non solo un luogo dove acquistare, ma un’occasione per riscoprire la creatività del territorio in un contesto che invita alla condivisione e alla convivialità.

Il Christmas Village si distingue anche per un programma ricco di appuntamenti che accompagneranno l’intera durata dell’evento. Spettacoli di danza, musica dal vivo, animazione per bambini e performance interattive contribuiranno a mantenere alta la meraviglia. Tra i momenti più attesi spicca la serata dedicata al cabaret nazionale con l’ospite Pino Campagna, pronto a regalare risate e leggerezza con la sua comicità travolgente.

Ideato e organizzato dal gruppo ANSPI di Taverna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Montalto Uffugo, il Christmas Village conferma la sua vocazione di iniziativa sociale e culturale capace di unire la comunità e di attrarre visitatori da tutto il comprensorio. La villa comunale, addobbata in ogni dettaglio, diventa così il palcoscenico perfetto per celebrare lo spirito natalizio.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per domenica 30 novembre alle ore 16:00, un invito aperto a tutti per accendere insieme la magia delle feste e dare il via a due settimane di emozioni, sorrisi e atmosfera. A Montalto Uffugo il Natale è pronto a brillare: il Christmas Village 2025 attende solo di essere vissuto.