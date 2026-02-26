Alle 18.30 dialogo con lo sceneggiatore Marco Steiner e il disegnatore Stefano Robustelli per l’evento “Vietato leggere fumetti che parlano di libertà e destino”

Un titolo provocatorio, una graphic novel di frontiera e un’idea chiara: portare il fumetto dentro la città come esperienza viva e condivisa. È la cornice dell’incontro “Vietato leggere fumetti che parlano di libertà e destino”, in programma sabato 28 febbraio alle 18.30 alla Cittadella dei Bambini e dei Ragazzi di Corigliano-Rossano.

Al centro della serata ci sarà “Nella musica del vento” (Edizioni Cong), con la presenza dei due autori: Marco Steiner, sceneggiatore, e Stefano Robustelli, disegnatore. A dialogare con loro sarà Mario Greco, in un confronto che mette insieme parola e disegno, letteratura e fumetto, immaginazione ed esperienza.

Un evento di rete tra Comune e associazioni

L’appuntamento è organizzato dalla Cooperativa Letteraria e dal Comune di Corigliano-Rossano, con la collaborazione di Fondazione Carmine De Luca Onlus, Orizzonti e Soffitti ODV e il Circolo Culturale Rossanese, partner dell’iniziativa. Nel comunicato l’incontro viene inserito nel percorso della Biblioteca del Fumetto, proseguendo idealmente il lavoro culturale già avviato alla Cittadella dopo il murale di Hector Roberto Carrasco.

La graphic novel viene presentata come un racconto in cui la frontiera è anche interiore. Il viaggio, qui, non coincide con l’azione ma con l’attraversamento: dei luoghi, del tempo, soprattutto delle scelte. Il vento diventa una presenza costante, invisibile, quasi una voce narrativa che accompagna i personaggi senza imporsi, mentre la narrazione procede per sottrazione, nel dialogo continuo tra segno e parola, silenzio e paesaggio.

“Vietato leggere fumetti”: un linguaggio necessario

Il progetto “Vietato leggere fumetti” viene raccontato come una rivendicazione del fumetto non come intrattenimento marginale, ma come linguaggio necessario, capace di costruire senso, aprire domande e creare comunità. Leggere fumetti, in questa chiave, non è un divieto da infrangere ma un gesto da praticare con attenzione, libertà e responsabilità.

Nel comunicato intervengono anche l’assessore alla Cultura Giovanni Pistoia, che sottolinea l’obiettivo di diffondere cultura anche attraverso l’arte del fumetto, e il sindaco Flavio Stasi, che richiama la varietà dell’offerta culturale cittadina e il valore del fumetto nel superare confini e barriere grazie all’unione di testi e immagini.