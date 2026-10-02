Il programma e l’avviso pubblico saranno illustrati il 12 ottobre a Palazzo dei Bruzi alle rappresentanze economiche e sociali

Una collaborazione stabile tra Comune, operatori economici, associazioni e comunità locali per valorizzare le vie cittadine, il commercio di prossimità e la qualità degli spazi urbani. È l’obiettivo di «Adotta una via», programma che sarà presentato lunedì 12 ottobre alle ore 11 a Palazzo dei Bruzi.

All’incontro parteciperanno il sindaco Franz Caruso, l’assessore alle Attività produttive, Commercio, Artigianato e Turismo Rosario Branda e le rappresentanze economiche e sociali della città.

Nell’occasione saranno illustrate anche le modalità dell’avviso pubblico predisposto dal settore Attività economiche e produttive per raccogliere le manifestazioni d’interesse.

Decoro, commercio ed eventi nelle vie cittadine

Il programma intende costruire reti tra le attività presenti nelle diverse aree di Cosenza, favorendo progetti comuni dedicati al decoro, alla promozione commerciale, all’animazione urbana e alla valorizzazione delle produzioni locali.

L’iniziativa si inserisce nel percorso tracciato dal Masterplan «Cosenza Attrattiva» e dal programma operativo «Cosenza Vive».

«La qualità dello spazio urbano, la vitalità del commercio e la capacità attrattiva della città rappresentano un obiettivo comune», afferma Franz Caruso. Secondo il sindaco, la collaborazione tra istituzioni e sistema economico può rendere più efficaci gli interventi destinati alle diverse zone della città.

L’avviso per le manifestazioni d’interesse

Durante l’incontro saranno spiegate le finalità del programma e le condizioni previste per aderire all’avviso pubblico. Il confronto servirà anche a raccogliere osservazioni e proposte da parte delle associazioni di categoria e degli operatori.

L’amministrazione punta così ad avviare un percorso partecipato, nel quale i soggetti interessati possano contribuire alla costruzione dei singoli progetti di valorizzazione.

«Il successo di questo progetto dipende innanzitutto dalla capacità di costruire un confronto aperto con le rappresentanze economiche e sociali della città», sottolinea Rosario Branda.

«Le vie commerciali sono comunità urbane»

L’assessore propone di superare una visione esclusivamente economica delle strade interessate dal programma.

«Le vie commerciali non sono soltanto luoghi nei quali si svolgono attività economiche; sono comunità urbane, spazi di relazione, identità e socialità», afferma Branda.

«Adotta una via» dovrebbe quindi mettere in relazione commercio, artigianato, cultura, eventi e partecipazione civica, accompagnando gli operatori nella costruzione di iniziative comuni.