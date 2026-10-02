Il Sindaco Franz Caruso ha espresso piena solidarietà all’agente di polizia locale che ieri sera è rimasto contuso in Piazza XI settembre nel corso di una manifestazione di protesta inscenata per le strade del centro cittadino.

«Sono vicino a Francesco Fuoco - ha detto il Sindaco Franz Caruso - l’agente di polizia locale che ieri sera, in un momento di concitazione seguito ad una manifestazione di protesta, è rimasto contuso in Piazza XI settembre, mentre si adoperava, insieme alle altre forze dell’ordine, per impedire che la stessa manifestazione potesse degenerare, sembra a causa di alcuni atteggiamenti intemperanti di qualche manifestante. Colgo l’occasione - ha aggiunto Franz Caruso - per ringraziare il Questore di Cosenza, dottor Antonio Borelli, che, con particolare sensibilità, mi ha manifestato la sua solidarietà al nostro agente della Polizia locale chiedendomi di portargli il suo saluto ed anche la sua vicinanza.

Le donne e gli uomini del Corpo dei vigili urbani – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso - hanno sempre rappresentato un insostituibile punto di riferimento per tutti noi. A loro dobbiamo esprimere gratitudine e riconoscenza perché si adoperano, anche in momenti particolari e difficili come quello di ieri sera, per garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto dei luoghi e delle istituzioni del nostro territorio.

La Polizia locale svolge un ruolo oltremodo significativo, proprio perché si occupa di tanti aspetti che riguardano la nostra città ed all’agente di Polizia locale che ieri ha assolto, con altissimo senso del dovere, alle sue funzioni, siamo grati e riconoscenti per aver fatto fino in fondo il suo dovere. A lui auguriamo una pronta guarigione, dopo l’incidente occorsogli”. Solidarietà all’agente è stata espressa anche dal Comandante della Polizia Locale, Gianpiero Scaramuzzo.