Dopo dieci anni i Campionati italiani di Taekwondo tornano in Calabria. Dal 16 al 18 ottobre il PalaEventi di Corigliano-Rossano ospiterà tre giornate di competizioni dedicate alle cinture rosse, agli Under 21 e ai Master.

Atleti, tecnici, società sportive e accompagnatori arriveranno da diverse regioni italiane per uno degli appuntamenti con la maggiore partecipazione del calendario della Federazione Italiana Taekwondo.

Testimonial della manifestazione sarà Simone Alessio, campione mondiale e medaglia olimpica, coinvolto anche in incontri con le scuole del territorio.

Il programma delle tre giornate

Le gare inizieranno venerdì 16 ottobre con la competizione riservata agli Junior cinture rosse.

Sabato 17 ottobre saliranno sui quadrati di gara gli Under 21 cinture nere. La giornata conclusiva di domenica 18 ottobre sarà invece dedicata ai Senior cinture rosse e ai Master cinture rosse e nere.

Per l’intera durata dell’evento il PalaEventi di via Candiano diventerà il punto di riferimento del movimento nazionale. La struttura è di proprietà della Provincia di Cosenza ed è stata realizzata su un terreno precedentemente ceduto dal Comune.

Il ritorno in Calabria dopo dieci anni

L’ultima edizione calabrese dei Campionati italiani risale al 2016, quando la competizione si svolse a Reggio Calabria.

L’evento è promosso nell’ambito delle attività della Federazione Italiana Taekwondo e del Comitato regionale FITA Calabria, con il coinvolgimento della Regione e del Comune di Corigliano-Rossano. La manifestazione gode inoltre del patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico.

Il presidente regionale FITA Giancarlo Mascaro considera l’assegnazione un riconoscimento al lavoro svolto dalle società, dai tecnici e dagli atleti calabresi, oltre che una rilevante responsabilità organizzativa.

Stasi: «La città è meta delle grandi competizioni»

Il sindaco Flavio Stasi inserisce l’appuntamento nella strategia avviata per attrarre manifestazioni sportive nazionali e internazionali.

«Dalle arti marziali al beach volley, alla volley indoor, passando per gli sport nautici, la nostra città ormai è meta fissa per grandi competizioni sportive nazionali, europee e mondiali», afferma il primo cittadino.

Secondo Stasi, gli eventi ospitati a settembre avrebbero contribuito a riempire le strutture ricettive durante gran parte dei fine settimana. L’amministrazione punta ora a proseguire questa programmazione anche nei mesi autunnali.

«Queste saranno tre giornate di sport e partecipazione e la città accoglierà al meglio atleti, staff e accompagnatori», aggiunge il sindaco, annunciando il lavoro per ottenere altre competizioni in diverse discipline.

Le ricadute sul territorio

La presenza di centinaia di partecipanti viene considerata anche un’occasione di promozione turistica e destagionalizzazione.

Atleti, società e famiglie avranno la possibilità di conoscere Corigliano-Rossano durante i giorni di permanenza, con ricadute attese sulle attività ricettive e commerciali.