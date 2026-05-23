Non è ancora terminato il sogno per il Trebisacce che sta lottando per un dolce traguardo chiamato Serie D. Dopo aver vinto la finale playoff contro lo Stilomonasterace, infatti, i delfini giallorossi questa domenica (ore 16) ospiteranno i siciliani del Kamarat nella semifinale d'andata dei playoff nazionali.

Semifinale d’andata

Trepidante attesa dunque per l'appuntamento allo stadio Giuseppe Amerise dopo un'annata da incorniciare per i ragazzi di mister Serafino Malucchi e conclusa con un secondo posto ampiamente meritato e dopo una folle rincorsa peraltro con un piccolo dettaglio: l'etichetta di neopromossa. Ben 72 i punti conquistati nella regular season, nove in più rispetto allo Stilomonasterace, squadra battuta in finale playoff, e addirittura ventidue in più su terza e quarta della graduatoria assicurandosi così la finalissima senza passare dalla semifinale.

Quanto al Kamarat, invece, i siciliani provengono dal girone A di Eccellenza chiuso al secondo posto a quota 59 punti e, anche qui, con un piccolo dettaglio non da trascurare: pure il Kamarat aveva sulle spalle l'etichetta di neopromossa. Come i calabresi, anche i siciliani si sono aggiudicati la finale playoff contro il Partinicaudace, per 1-0 dopo i tempi supplementari. Adesso il doppio confronto, con il Trebisacce che farà da ospitante in gara-1 e sarebbe altamente importante chiudere i primi novanta minuti in vantaggio, per giocarsi poi il tutto per tutto in Sicilia.