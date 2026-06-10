Attivati i nuovi sistemi elettronici di rilevazione nelle zone a traffico limitato. Per il primo mese le eventuali violazioni saranno contestate direttamente dalla Polizia Locale

Parte da oggi a Cosenza la fase sperimentale dei nuovi impianti elettronici per il controllo degli accessi nelle Zone a traffico limitato. L’Amministrazione comunale ha avviato il periodo di pre-esercizio dei varchi ZTL, che durerà trenta giorni e sarà monitorato direttamente dagli agenti della Polizia Locale presenti ai punti di accesso.

Durante questa fase, le eventuali violazioni non saranno rilevate automaticamente dal sistema elettronico, ma dovranno essere accertate e contestate direttamente dagli operatori della Polizia Municipale.

Le nuove ZTL interessate dalla sperimentazione riguardano diverse aree strategiche della città: via Brenta, via M. Ciaccio, via Livenza, via Daua Parma, via Adua, via Don Minzoni, via A. Scola, via Molinella nel tratto compreso tra via Luigi Maria Greco e Corso Mazzini, via A. Veltri e gli accessi a Piazza Bilotti da via Luigi Maria Greco e via Adolfo Quintieri.

Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza firmata dal dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Mobilità, Francesco Azzato. Nel documento si richiama uno degli obiettivi strategici dell’Amministrazione comunale: migliorare la qualità della vita urbana attraverso una mobilità più sostenibile, regolamentata e compatibile con la vivibilità del centro cittadino.

La fase sperimentale servirà anche a verificare l’efficienza del sistema di controllo elettronico, la correttezza della segnaletica e gli effetti prodotti sulla circolazione veicolare e sulla mobilità urbana. Restano invece pienamente operativi i varchi elettronici già esistenti e attivi in città, per i quali continua ad essere in vigore il divieto di accesso ai non autorizzati.

L’ordinanza esclude temporaneamente dalla sperimentazione i varchi di via Nicola Parisio e di via Arabia, nel tratto compreso tra viale degli Alimena e Piazza Santa Teresa.

Secondo quanto specificato dal Comune, queste aree saranno oggetto di ulteriori approfondimenti tecnico-viabilistici prima dell’attivazione definitiva.

L’accensione dei nuovi varchi seguirà gli orari e i periodi già previsti dai regolamenti che disciplinano le ZTL cittadine.

L’Amministrazione comunale si riserva inoltre la possibilità di disattivare temporaneamente, in tutto o in parte, il sistema elettronico per esigenze di interesse pubblico o motivi organizzativi, attraverso specifiche comunicazioni al Comando della Polizia Locale.

Nei prossimi giorni sarà inoltre attivato sul sito istituzionale del Comune un apposito link che consentirà ai residenti delle nuove aree ZTL di presentare online la richiesta di autorizzazione all’accesso.