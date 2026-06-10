Pubblicato il calendario degli interventi fino al 16 giugno. Coinvolte anche tre nuove squadre di Rende Servizi per manutenzione, sfalcio e decoro urbano
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Prosegue la pubblicazione degli interventi per la pulizia del verde pubblico sulla base di una preventiva condivisione tra l’Amministrazione e gli uffici comunali e Rende Servizi, il braccio operativo del Comune.
Con la pubblicazione degli interventi sul territorio contiamo di rendere trasparente l’attività di manutenzione del verde e, allo stesso tempo, più efficienti gli interventi, oggi possibili grazie all’incremento di forza lavoro.
Se ne occuperanno i dipendenti di Rende Servizi, organizzati in sette squadre, di cui tre costituite dai nuovi assunti.
Di seguito l’elenco degli interventi:
Squadra 1
- Mercoledì 10 giugno: via Milano, via Cosenza, via Catanzaro e via Molinella;
- Giovedì 11 giugno: via Milano, via Cosenza, via Catanzaro e via Molinella;
- Venerdì 12 giugno: via Verdi (da incrocio via Cavour in direzione Quattromiglia);
- Sabato 13 giugno: via Verdi (da incrocio via Cavour in direzione Quattromiglia);
- Lunedì 15 giugno: via Verdi (da incrocio via Cavour in direzione Quattromiglia);
- Martedì 16 giugno: via Verdi (da incrocio via Cavour in direzione Quattromiglia).
Squadra 2
- Mercoledì 10 giugno: via Palladio, via Molinaro ed a seguire tutta contrada Surdo;
- Giovedì 11 giugno: via Palladio, via Molinaro ed a seguire tutta contrada Surdo;
- Venerdì 12 giugno: via Palladio, via Molinaro ed a seguire tutta contrada Surdo;
- Sabato 13 giugno: montaggio palco per San Francesco a contrada Surdo;
- Lunedì 15 giugno: via Firenze ed a seguire via Costantinopoli (sopra e sotto strada);
- Martedì 16 giugno: via Costantinopoli (sopra e sotto strada) ed a seguire tutto il Centro Storico.
Squadra 3
- Mercoledì 10 giugno: contrada Dattoli;
- Giovedì 11 giugno: contrada Dattoli;
- Venerdì 12 giugno: contrada Dattoli;
- Sabato 13 giugno: parco e area Casa Comunale;
- Lunedì 15 giugno: via Marconi da rotatoria A2 a svincolo SS107;
- Martedì 16 giugno: via Marconi da rotatoria A2 a svincolo SS107.
Squadra 4
- Mercoledì 10 giugno: Area Mercatale;
- Giovedì 11 giugno: Area Mercatale;
- Venerdì 12 giugno: viale Principe-contrada Santa Chiara;
- Sabato 13 giugno: viale Principe-contrada Santa Chiara;
- Lunedì 15 giugno: contrada Santa Chiara tutta;
- Martedì 16 giugno: contrada Santa Chiara tutta.
Squadra 1 (nuova)
- Mercoledì 10 giugno: via De Chirico e traverse;
- Giovedì 11 giugno: via De Chirico e traverse;
- Venerdì 12 giugno: via De Chirico e traverse;
- Sabato 13 giugno: via De Chirico e traverse;
- Lunedì 15 giugno: via De Chirico e traverse;
- Martedì 16 giugno: contrada Saporito a completamento.
Squadra 2 (nuova)
- Mercoledì 10 giugno: da via Leonardo da Vinci a via don Minzoni sino al sottopasso CC;
- Giovedì 11 giugno: da via Leonardo da Vinci a via don Minzoni sino al sottopasso CC;
- Venerdì 12 giugno: da via Leonardo da Vinci a via don Minzoni sino al sottopasso CC;
- Sabato 13 giugno: da via Leonardo da Vinci a via don Minzoni sino al sottopasso CC;
- Lunedì 15 giugno: da via Leonardo da Vinci a via don Minzoni sino al sottopasso CC;
- Martedì 16 giugno: da via Leonardo da Vinci a via don Minzoni sino al sottopasso CC.
Squadra 3 (nuova)
- Mercoledì 10 giugno: contrada Sant’Agostino a completamento;
- Giovedì 11 giugno: Arcavacata tutta;
- Venerdì 12 giugno: Arcavacata tutta;
- Sabato 13 giugno: Arcavacata tutta;
- Lunedì 15 giugno: Arcavacata tutta;
- Martedì 16 giugno: Arcavacata tutta.
Una squadra meccanizzata supporterà tutte le altre squadre e resterà, comunque, in giro su tutto il territorio comunale.
Sono previsti, inoltre, rattoppi stradali a via Danimarca, via Somalia, contrada Frattini, via Croazia, via Romania, via Polonia, via Bertoni, via Giulio Cesare, via Montebianco e sulla base di apposite segnalazioni e/o necessità.