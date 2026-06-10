Una fuoriuscita di liquami fognari in via Badessa di Portapiana finisce al centro di una richiesta formale di intervento urgente. A trasmetterla è il consigliere comunale Francesco Spadafora, presidente del gruppo consiliare Fratelli d’Italia al Comune di Cosenza, che ha scritto al sindaco, al dirigente comunale competente, alla società Kratos S.c.a.r.l. e al Consorzio Valle Crati.

La segnalazione riguarda una criticità igienico-sanitaria e ambientale riscontrata nella zona, dove sarebbe stata accertata una consistente dispersione di reflui provenienti dalla condotta principale della rete fognaria.

La fuoriuscita di liquami in via Badessa di Portapiana

Secondo quanto riportato nella richiesta inoltrata agli enti competenti, la condotta potrebbe essere interessata da una rottura o da un avanzato stato di deterioramento. I liquami si starebbero disperdendo direttamente nel terreno attraversato dalla tubazione, provocando esalazioni maleodoranti persistenti e un potenziale rischio di contaminazione ambientale.

«Si tratta di una situazione che richiede un intervento immediato», dichiara Francesco Spadafora. «La dispersione incontrollata di liquami nel terreno non può essere sottovalutata, sia per le possibili conseguenze sul piano ambientale sia per i disagi arrecati ai residenti. È necessario accertare rapidamente le cause del problema e procedere senza indugio alla sua risoluzione».

Richiesto un sopralluogo tecnico urgente

Nella nota inviata a Comune, Kratos e Consorzio Valle Crati, Spadafora sollecita un sopralluogo tecnico urgente per verificare lo stato della condotta e individuare le cause della fuoriuscita dei reflui.

Il consigliere chiede inoltre l’adozione di tutte le misure necessarie per arrestare la dispersione e ripristinare la piena funzionalità della rete fognaria.

La problematica, secondo quanto riferito, è stata riscontrata e documentata anche da alcuni cittadini della zona, che hanno fornito elementi utili alla localizzazione della criticità e si sono resi disponibili a collaborare con gli uffici tecnici incaricati delle verifiche.

Spadafora: «Tutela dell’ambiente e qualità della vita dei residenti»

Per Spadafora, la questione riguarda direttamente la tutela dell’ambiente, la sicurezza del territorio e la qualità della vita dei residenti.

«Ho ritenuto doveroso investire immediatamente gli enti competenti», prosegue il consigliere comunale, «affinché venga affrontata una problematica che interessa direttamente la tutela dell’ambiente, la sicurezza del territorio e la qualità della vita dei residenti. Mi auguro che alle segnalazioni seguano rapidamente gli interventi necessari».

Nella richiesta è stato inoltre sollecitato un riscontro sugli esiti delle verifiche e sul cronoprogramma degli interventi che si intendono adottare per la definitiva risoluzione della criticità.

La vicenda di via Badessa di Portapiana richiama ancora una volta l’attenzione sullo stato delle infrastrutture fognarie cittadine e sulla necessità di risposte rapide quando emergono situazioni potenzialmente rilevanti sul piano igienico-sanitario e ambientale.