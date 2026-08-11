Un collegamento più diretto tra il quartiere del capoluogo bruzio e il territorio mendicinese riduce i passaggi critici e rende più agevoli gli spostamenti quotidiani

È entrata in funzione questa mattina la nuova strada di collegamento tra il quartiere Serra Spiga di Cosenza e il comune di Mendicino. L'apertura al transito segna la conclusione dell'intervento e introduce una nuova soluzione per la mobilità lungo una delle direttrici utilizzate quotidianamente da residenti, pendolari e automobilisti diretti verso l'area delle Serre.

Il principale effetto della nuova infrastruttura riguarda il collegamento tra Mendicino e Cosenza. La strada è stata realizzata parallelamente a via Berlinguer e consente di superare il tratto nel quale la circolazione era regolata da un semaforo. Un punto che, soprattutto negli orari di maggiore afflusso, poteva determinare rallentamenti e tempi di attesa per chi percorreva il collegamento nei due sensi di marcia.

Con l'entrata in funzione della nuova arteria viene quindi eliminato il semaforo che rappresentava uno degli elementi di maggiore criticità per la viabilità della zona. L'obiettivo dell'intervento è rendere più fluido il collegamento, permettendo agli automobilisti di raggiungere più rapidamente Cosenza da Mendicino e di effettuare il percorso inverso con minori interruzioni.

Cosenza-Mendicino, la nuova e migliore viabilità da Serra Spiga

Per chi utilizza quotidianamente questa strada, il cambiamento riguarda soprattutto la continuità del tragitto. La possibilità di evitare il precedente punto di regolazione della circolazione dovrebbe tradursi in spostamenti più regolari, con un impatto diretto sui tempi necessari per raggiungere il capoluogo e il quartiere di Serra Spiga. Il beneficio interessa non soltanto i residenti dei due comuni, ma anche chi utilizza questa direttrice per motivi di lavoro, studio o per gli spostamenti ordinari.

Al taglio del nastro hanno partecipato il primo cittadino di Cosenza Franz Caruso e la sindaca di Mendicino Irma Bucarelli. L'apertura della strada rappresenta così un intervento che coinvolge direttamente i territori dei due comuni e che ha come ricaduta principale il miglioramento degli spostamenti tra le rispettive aree urbane.

Il lavoro della Bgm Structural Investigation

La realizzazione dell'opera è stata curata dalla BGM Structural Investigation, che ha seguito la progettazione e le diverse fasi del cantiere. I lavori erano stati avviati ufficialmente il 3 marzo, dopo l'annuncio del sindaco di Cosenza. Nel corso dei mesi successivi, l'avanzamento dell'intervento era stato documentato anche attraverso immagini e video pubblicati sui canali social della società incaricata. Di recente, lo studio ha spiegato che «accanto alla nuova strada, il progetto ha interessato marciapiedi, sottoservizi, aree verdi e la nuova rotatoria, componendo un sistema integrato di spazi e infrastrutture al servizio della città».

Insomma, «una strada, in questo contesto, non è soltanto un collegamento: è parte di una strategia urbana che migliora i percorsi pedonali, rende più agevoli gli spostamenti, rafforza la connessione con i servizi e contribuisce a una più ordinata fruizione dello spazio pubblico. La riqualificazione di San Vito Basso nasce proprio da questa visione: intervenire simultaneamente sulla mobilità, sul paesaggio urbano e sulle reti infrastrutturali per rendere il quartiere più accessibile, più integrato e più riconoscibile all’interno della città di Cosenza».

Come è nata l’opera di collegamento

Un passaggio importante per consentire la realizzazione della strada è arrivato inoltre dalla collaborazione dell'Associazione Aias di Cosenza. L'organizzazione ha ceduto gratuitamente un'area di terreno necessaria alla costruzione dell'infrastruttura, permettendo di superare uno degli ostacoli legati alla disponibilità degli spazi. L’apertura della nuova strada rappresenta il completamento di un percorso più ampio di riqualificazione del quartiere, avviato e impostato da Pina Incarnato durante il suo mandato. Il progetto prevedeva infatti, quale ultimo tassello, il miglioramento dell’accessibilità e della viabilità del quartiere, attraverso la realizzazione di un nuovo collegamento viario pensato per migliorare la connessione con il resto della città e con il vicino comune di Mendicino

Il risultato atteso è soprattutto un collegamento più rapido e continuo tra Mendicino e Cosenza, con particolare riferimento a Serra Spiga. La rimozione del semaforo e la disponibilità di un nuovo tracciato possono infatti rendere più semplice uno spostamento che interessa ogni giorno una parte significativa della mobilità locale. Per i cittadini, il valore dell'intervento si misura quindi nella possibilità di affrontare il percorso tra i due centri con meno interruzioni e maggiore regolarità. Una modifica della rete viaria locale che punta a incidere direttamente sui tempi di percorrenza e sulla funzionalità del collegamento tra Mendicino e il capoluogo.