Il Comune di Cosenza ha avviato la procedura per la riqualificazione e l’affidamento della palestra situata in via Domenico Milelli, parte integrante del plesso scolastico “Cosenza I – Zumbini”. L’impianto, composto da aree coperte e spazi all’aperto, comprende anche una struttura pressostatica che attualmente non permette un utilizzo adeguato alle attività scolastiche e sportive. Da qui la decisione dell’amministrazione di aprire a un nuovo modello gestionale, affidando a operatori qualificati la valorizzazione di un’area strategica per la scuola e per la città.

La scelta del Comune nasce dalla necessità di superare le criticità accumulate negli anni e restituire piena funzionalità alla palestra di via Milelli. La manutenzione del pallone pressostatico e la gestione ordinaria richiedono risorse economiche, tecniche e organizzative non sostenibili internamente, rendendo indispensabile l’esternalizzazione del servizio. Potranno partecipare all’avviso società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni, enti di promozione sportiva e discipline associate, che dovranno presentare una proposta tecnica e un’offerta economica coerenti con gli obiettivi posti dall’amministrazione.

Garanzie richieste al concessionario della palestra di via Millelli a Cosenza

Il gestore dovrà assicurare la piena fruibilità dell’impianto per tutte le attività scolastiche del plesso, comprese le iniziative straordinarie promosse durante l’anno. Sarà suo compito curare la manutenzione ordinaria, la pulizia delle aree interne ed esterne e la custodia della struttura, oltre a sostenere i costi delle utenze e a garantire un servizio efficiente e continuativo.

Il concessionario dovrà presentare un programma dettagliato per valorizzare gli spazi sportivi, integrando le esigenze della scuola con un’offerta rivolta anche alla comunità. La proposta dovrà includere attività motorie e sportive, iniziative ricreative e momenti aggregativi in linea con la vocazione pubblica dell’impianto, puntando a trasformare la palestra in un punto di riferimento per la socialità del quartiere.

L’avviso prevede la possibilità di attivare servizi complementari, come un punto ristoro attrezzato, la vendita di articoli sportivi e merchandising, e la realizzazione di eventi pubblici o privati ospitati negli spazi della struttura. Per le attività legate alla somministrazione di cibi e bevande sarà utilizzata la modalità catering, mentre eventuali servizi come il bike sharing potranno essere proposti in coerenza con il progetto gestionale.

La concessione avrà una durata di dieci anni e tutte le attrezzature acquistate a scomputo del canone resteranno di proprietà del Comune alla scadenza. Eventuali opere edilizie realizzate saranno acquisite al patrimonio dell’Ente, mentre il concessionario sarà tenuto al ripristino dell’area per le attrezzature di sua proprietà. Con questo avviso, l’amministrazione comunale punta a rigenerare un’infrastruttura sportiva fondamentale per il plesso Zumbini, creando un polo moderno e funzionale che possa diventare un valore aggiunto per l’intera comunità.