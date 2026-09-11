L’ex Albergo Bologna entra definitivamente nella disponibilità dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza. È stato formalizzato a Palazzo dei Bruzi l’ultimo adempimento amministrativo relativo all’alienazione dello storico immobile, destinato a diventare la nuova sede dell’organismo professionale.

Il sindaco Franz Caruso ha ricevuto nel Salone di rappresentanza il presidente dell’Ordine, Pierluigi Catanzaro, e i componenti del Consiglio per la sottoscrizione dell’atto di avveramento delle condizioni sospensive. Con questo passaggio si conclude l’iter avviato dal Comune.

Caruso: «Sapranno valorizzare e custodire l’edificio»

«Siamo contenti che questo edificio di pregio storico, artistico e architettonico vada in mani che sapranno valorizzarlo, preservarlo e custodirlo nel tempo», ha dichiarato Franz Caruso.

Il sindaco ha ringraziato Catanzaro e i consiglieri dell’Ordine per la decisione di investire nel centro storico, auspicando che l’operazione possa rafforzare la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la categoria professionale.

«Con questo ultimo atto formale si realizza un’operazione dal valore strategico che va ben oltre la mera alienazione di un immobile di pregio. Portare nel centro storico una realtà autorevole come l’Ordine degli Ingegneri significa dare concretezza a una visione di sviluppo fondata sulla rigenerazione urbana e sulla valorizzazione del nostro patrimonio storico», ha aggiunto il primo cittadino.

Il progetto per il centro storico

L’insediamento dell’Ordine degli Ingegneri viene inserito dall’Amministrazione nel più ampio programma di rilancio del centro storico di Cosenza. Il progetto comprende anche la presenza dell’Università della Calabria attraverso attività formative e corsi di laurea.

«Il centro storico deve tornare a essere il fulcro e il motore dello sviluppo della città», ha proseguito Caruso. Secondo il sindaco, le attività universitarie e la futura presenza dei professionisti potranno contribuire ad aumentare la frequentazione dell’area e a generare nuove opportunità.

Caruso ha inoltre ringraziato il presidente Pierluigi Catanzaro, il suo predecessore Marco Ghionna e quanti hanno lavorato negli anni per portare a termine l’operazione.

Catanzaro: «Un obiettivo atteso da oltre trent’anni»

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Pierluigi Catanzaro, che ha definito l’acquisizione un traguardo atteso dalla categoria da più di trent’anni.

«Devo ringraziare tutti gli attori principali di questa fase importante che riguarda il futuro della nostra categoria provinciale: innanzitutto il Comune di Cosenza per la piena disponibilità dimostrata, il precedente presidente Marco Ghionna e tutti gli ex presidenti che hanno contribuito a creare le condizioni economiche per raggiungere questo obiettivo», ha affermato Catanzaro.

Il presidente ha ringraziato anche il Consiglio in carica, quello precedente e la Fondazione che ha contribuito alla fase iniziale dell’operazione.