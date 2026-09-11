Rifatta la copertura dell’Istituto comprensivo per contrastare infiltrazioni e rischio di sfondellamento. L’intervento è finanziato con risorse PNRR

Sono stati completati prima dell’inizio delle lezioni i lavori di rifacimento della copertura dell’Istituto comprensivo di Via dell’Arte, a Crosia. La chiusura del cantiere consente la ripresa delle attività scolastiche in un edificio interessato da un intervento finalizzato a migliorarne sicurezza e funzionalità.

Negli anni precedenti la struttura aveva evidenziato alcune criticità, soprattutto infiltrazioni d’acqua provocate dalle precipitazioni, con conseguenti disagi per gli alunni e per il personale scolastico.

Un intervento finanziato dal PNRR

L’opera rientra nel progetto PNRR denominato “Manutenzione straordinaria della copertura della scuola di Via dell’Arte per la messa in sicurezza rispetto ai rischi derivanti dal fenomeno di sfondellamento del solaio”.

Il rifacimento della copertura è stato quindi programmato per intervenire sulle infiltrazioni e sui rischi connessi alle condizioni del solaio, prima dell’apertura del nuovo anno scolastico.

Pedace: «Interventi strutturali su tutto il territorio»

L’assessore Giuseppe Pedace ha collegato il completamento dell’opera alla programmazione comunale nel settore dei lavori pubblici.

«Stiamo dando priorità alla crescita sostanziale urbanistica, con interventi che siano di forte impatto. Il nostro ruolo oggi è quello di apportare, in modo significativo, interventi strutturali migliorativi e di espansione su tutto il territorio», ha dichiarato Pedace.

Aiello: «La nostra amministrazione mira al fare»

Anche la sindaca di Crosia, Maria Teresa Aiello, è intervenuta sul completamento del cantiere, inserendolo nel più ampio programma di riqualificazione degli edifici e degli spazi pubblici.

«Questa amministrazione, a dispetto delle piccole e insignificanti polemiche di questi giorni, mira al fare – ha affermato Aiello –. Stiamo dando un indirizzo preciso e concreto a quella che è e dovrà essere la programmazione dei prossimi anni».

«Una programmazione – ha aggiunto la sindaca – che non lascia nessuno indietro e che guarda con attenzione alle esigenze del territorio, puntando sulla sicurezza, sulla riqualificazione e sulla crescita urbanistica della nostra città».