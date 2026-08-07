Gli uffici comunali resteranno chiusi venerdì 14 agosto. Farà eccezione il Museo dei Brettii e degli Enotri che resterà aperto nella giornata del 14 agosto, mentre sarà chiuso a Ferragosto, domenica 16 e lunedì 17, per osservare il regolare turno di chiusura settimanale.

La chiusura degli uffici comunali per venerdì 14 agosto è stata disposta dal Sindaco Franz Caruso con propria ordinanza. Saranno assicurati, come sempre, i servizi essenziali. Per quanto riguarda, in particolare, gli uffici demografici, resteranno chiusi nella giornata di sabato 15 agosto.

L’apertura dei servizi essenziali di stato civile deputati all’adozione degli atti e dei provvedimenti relativi ai servizi mortuari e cimiteriali sarà garantita, pertanto, il giorno successivo, domenica 16 agosto. L’attività lavorativa al Comune di Cosenza riprenderà lunedì 17 agosto.