L’ultimo giorno dell’anno è appena iniziato e la domanda principale è: come sarà il tempo durante i concertoni sparsi per la provincia di Cosenza? A partire dal pomeriggio di oggi una massa d’aria fredda e secca raggiungerà l’interno territorio apportando un netto calo delle temperature ovunque: secondo gli ultimi aggiornamenti durante la notte più lunga dell’anno sono previsti valori fino ai -10/-12°C nelle aree montuose della Sila e del Pollino con gelate intense e diffuse, mentre sulle limitrofe aree montuose il termometro non dovrebbe raggiungere comunque i valori positivi.

Molto freddo farà anche a Cosenza che potrebbe raggiungere i -3°C; tale massa d’aria fredda sarà come detto molto secca e ciò vorrà dire che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili su tutto il territorio con cieli che si manterranno praticamente sereni ovunque e questo favorirà l’inversione termica.