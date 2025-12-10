Il sindaco incontra il Comitato dei residenti: più controlli, illuminazione potenziata e nuovo confronto con Prefettura e Ferrovie della Calabria

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha incontrato a Palazzo dei Bruzi una delegazione del Comitato spontaneo dei residenti dell’area Autolinee e di viale delle Medaglie d’Oro, che ha illustrato nel dettaglio la situazione di grave degrado e insicurezza vissuta quotidianamente dai cittadini.

Le criticità maggiori si registrano nelle ore serali, in particolare all’interno dell’autostazione, nella villetta delle Radio Libere e in alcune aree commerciali limitrofe, dove non sempre vengono rispettate le norme sul decoro urbano e sul corretto utilizzo degli spazi pubblici.

Caruso: “Il Comune non ha competenze dirette sullo spostamento dell’autostazione, ma la sicurezza va affrontata subito”.

“Conosco molto bene la problematica – ha dichiarato Caruso – ma il Comune non ha competenze dirette sulla riqualificazione o sullo spostamento dell’autostazione, aspetti per i quali avevamo già chiesto a Ferrovie della Calabria interventi volti allo spostamento del terminal a Vaglio Lise, dove avrebbe dovuto sorgere un Hub dei trasporti, mantenendo in centro solo una piccola area di scambio per i mezzi elettrici”.

Il sindaco ha ricordato che la questione della sicurezza dell'area è seguita da tempo dalla Prefettura, nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. “Comprendo la preoccupazione dei residenti – ha aggiunto – e ritengo necessario intervenire affinché la situazione trovi una soluzione definitiva”.

Più Polizia Municipale in zona: “Con le nuove assunzioni aumenteremo i controlli”

Tra le richieste avanzate dal Comitato figura una maggiore presenza della Polizia Municipale, richiesta che Caruso ha giudicato legittima e condivisibile.

“Finora non è stato possibile garantire una presenza costante a causa della nota carenza di organico – ha spiegato – ma con l’arrivo di nuove unità rafforzeremo i controlli per aumentare la percezione di sicurezza e far rispettare le norme sul decoro urbano e sul corretto smaltimento dei rifiuti”.

Illuminazione potenziata nella villetta delle Radio Libere

Il sindaco ha inoltre concordato sulla necessità di migliorare l’illuminazione pubblica nelle zone più vulnerabili. Il progetto comunale di efficientamento energetico, già approvato, prevede interventi mirati nelle aree considerate più critiche per la sicurezza, tra cui proprio l’area Autolinee e la villetta delle Radio Libere.

“Sono al vostro fianco – ha concluso Caruso – e farò tutto ciò che rientra nelle mie competenze e responsabilità per risollevare questa zona, restituendole la dignità che merita e garantendo ai residenti una migliore qualità della vita”.

Prefettura e Ferrovie della Calabria: atteso un nuovo confronto

Al termine dell’incontro, il sindaco ha informato il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, della necessità di affrontare con urgenza il tema della sicurezza dell’area Autolinee, già oggetto di attenzione istituzionale.

Caruso ha chiesto la convocazione di una nuova riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: richiesta accolta dal Prefetto, che ha garantito disponibilità a convocare il tavolo entro dicembre, o al massimo nella prima decade di gennaio 2026.

Positiva anche l’interlocuzione con il commissario di Ferrovie della Calabria, Aristide Vercillo, che il sindaco incontrerà nei prossimi giorni per sollecitare l’avvio degli interventi di riqualificazione dell’autostazione, di proprietà dell’azienda.