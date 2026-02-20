«In questa fase di emergenza per il maltempo siamo vicini alla comunità cosentina e all'amministrazione comunale. È necessario affrontare questi giorni dando il massimo contributo possibile visto che anche a Cosenza città abbiamo avuto disagi enormi. Subito dopo chiederemo un confronto al sindaco per avviare una fase importante di bonifica dei quartieri.

Per il nostro comitato è fondamentale aumentare le azioni di bonifica, incentivare ulteriormente Ecologia Oggi allo spazzamento periodico, effettuare la potatura alberi e rivedere alcune cose relative alla viabilità. Così com'è importante non dimenticare la battaglia per la difesa del nostro ospedale che può e deve convivere con il policlinico e che rappresenta un baluardo per tutta la città di Cosenza», questo l’appello del Comitato di quartiere “Piazza Riforma”.