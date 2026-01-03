Il Sindaco Franz Caruso ha espresso il suo più profondo cordoglio per la scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi, del calciatore Teobaldo Aloe, vecchia gloria della Morrone calcio. “Calciatore d’altri tempi, autentica bandiera della Morrone Calcio – ha ricordato Franz Caruso nel suo messaggio di cordoglio – Teobaldo Aloe lascia, grazie ai valori sportivi ed umani di cui si è reso portatore, un segno indelebile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui il campo sportivo, ma anche il cammino di una vita intera.

Dall’animo nobile - un vero galantuomo - Teobaldo è stato un punto di riferimento importante per tutta la famiglia. Padre, marito e nonno esemplare, il suo ricordo – ha proseguito Franz Caruso - continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha stimato ed in tutti quei cosentini che oggi ne piangono la scomparsa”. Franz Caruso ha ricordato anche i successi sportivi di Teobaldo Aloe.

“Protagonista indiscusso di un calcio d’antan, mosso unicamente dalla passione e non dal calcolo, Teobaldo fu un centromediano alla vecchia maniera e la sua classe, espressa soprattutto nelle file della gloriosa Morrone di cui fu a lungo capitano, gli valse anche la convocazione nella Nazionale dilettanti.

In azzurro collezionò anche alcune presenze delle quali andarono fieri i suoi estimatori e soprattutto i tifosi granata della Morrone”. Il Sindaco Franz Caruso ha, infine, fatto pervenire alla moglie di Teobaldo Aloe, signora Maria Elena, ai figli e a tutti i familiari, le più sentite condoglianze di tutta l’Amministrazione comunale.