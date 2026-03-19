Organizzato dal Distretto 2102 del Rotary International un incontro presso l’Università di Cosenza per un momento di formazione dei Presidente e dei dirigenti dei 57 Club esistenti sul territorio della Calabria. Un evento di grande valenza che vede assieme tutti i protagonisti dell’anno sociale 2026-27, allorquando il Distretto sarà guidato dal Governatore Giacomo Francesco Saccomanno.

All’iniziativa saranno presenti anche i dirigenti distrettuali con il Governatore in carica Dino De Marco ed i Past Governor Vito Rosano, Alfredo Focà, Francesco Socievole, Piero Niccoli, Maria Rita Acciardi, Luciano Lucania, Pasquale Verre, Giani Policastri, Franco Petrolo, Maria Pia Porcino, oltre al DGN Enzo De Filippo. Dopo i saluti istituzionali di Francesco Rotolo, Prefetto a.s. 26-27, di Sergio Mazzuca, Presidente RC Rende, Alessandro Leo, Presidente Club Rotaract Unical, Luciana Calarco, RRD Rotaract, Hermes Praticò, IRD Interact, Sandro Principe, Sindaco di Rende, Franz Caruso, Sindaco di Cosenza, vi sarà l’intervento di Vito Rosano, decano PDG, e l’appello dei Club da parte del Segretario Distrettuale, Gaetano Vaccari, ci sarà l’intervento del DGE Giacomo Francesco Saccomanno. A seguire il Magnifico Rettore dell’Unica, Gianluigi Greco, intratterrà su “Innovazione e corretta utilizzazione dell’IA”, poi il Presidente della Fondazione Rotary Italia, Maurizio Mantovani, che parlerà “Il cuore del dono. La Fondazione Italia: grande opportunità”.

Poi ci saranno le sessioni tematiche, con gli interventi dei dirigenti della squadra distrettuale. Il DGE Saccomanno ha voluto innovare nel Seminario di Apprendimento invitando oltre ai Presidenti anche tutti i dirigenti e soci dei Club, al fine di poter consentire a tutti di intraprendere un cammino condiviso e ben conosciuto. In questo percorso diverso è intendimento del DGE far conoscere, a tutti i rotariani che saranno presenti, il programma e le linee guida che lo stesso vorrà comunicare per un’attività che dovrà lasciare il segno sui territori. Un modo per consentire una conoscenza e condivisione da parte dei dirigenti dei club, ma anche di tutti i soci.