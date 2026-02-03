Si è riunita questa mattina, sotto la presidenza del sindaco Franz Caruso, la Giunta comunale che, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli, ha approvato, tra gli altri provvedimenti, il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo all’intervento di “Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici: la Scalinata dei Due Leoni”, inserito nel programma Agenda Urbana 2021–2027.

Dal punto di vista urbanistico, l’area interessata ricade nella zona urbana consolidata denominata Cosenza Nuova, dichiarata di notevole interesse pubblico su proposta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza. La forte valenza identitaria del sito è testimoniata anche dall’adozione della Scalinata da parte del Club Lions, preceduta da una cerimonia ufficiale, che ha contribuito a sottolineare quanto questo luogo sia percepito dai cosentini come uno degli spazi più suggestivi e rappresentativi della città.

L’obiettivo principale dell’intervento è quello di sostenere e rafforzare la nascita di nuovi luoghi di aggregazione sociale di quartiere, capaci di accogliere flussi differenziati di cittadini, in particolare coloro che prediligono spazi di prossimità. Il progetto è finalizzato a restituire alla Scalinata e alla piazzetta sovrastante qualità urbana, ridefinendone le funzioni di ritrovo, socialità e integrazione, a garanzia di benessere, comfort e sicurezza. In sintesi, si intende restituire attrattività all’area, rendendola nuovamente fruibile e accogliente.

«Con questo intervento – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – continuiamo nel percorso di rigenerazione urbana e di valorizzazione dei luoghi simbolo della nostra città. La Scalinata dei Due Leoni non è solo un elemento architettonico di pregio, ma uno spazio identitario, fortemente legato alla memoria collettiva dei cosentini. Restituirle decoro, sicurezza e nuove funzioni di socialità significa investire nella qualità della vita dei cittadini e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità».

Il progetto della nuova piazzetta parte da un’attenta lettura del disegno urbano del quartiere in cui l’area è inserita, al fine di valorizzarne gli spazi e incrementarne attrattività e sicurezza urbana. Gli interventi previsti comprenderanno: