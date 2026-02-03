Sequestrati hashish e cocaina durante un controllo mirato nell’Alto Jonio. Sulla sostanza era impressa la dicitura “Pack movers”, indicazione riconducibile alla tipologia dello stupefacente

Operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Cassano Jonio e della Stazione locale. I militari del Nucleo operativo e radiomobile, coordinati dal capitano Chiara Baione, hanno fatto accesso nell’abitazione di due cittadini marocchini domiciliati nel centro dell’Alto Jonio. Nel corso della perquisizione, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto due panetti e mezzo di hashish per un peso superiore a due etti e mezzo. Sulla sostanza era impressa la dicitura “Pack movers”, indicazione riconducibile alla tipologia dello stupefacente. Trovati anche due involucri con oltre 11 grammi di cocaina e un bilancino elettronico utilizzato per la suddivisione delle dosi.

I due occupanti dell’immobile, E.Z. di 40 anni e Z.Y. di 23, sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di detenzione di droga destinata alla cessione. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Castrovillari, sono stati posti ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.