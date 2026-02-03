Dopo la nostra segnalazione, gli assessorati Scuola e Welfare assicurano tre nuovi stalli e una modifica del senso di marcia per migliorare la sicurezza davanti alla scuola

In merito alla vicenda che coinvolge la piccola Silvia, alunna dell’Istituto Comprensivo“Stancati” di Rende, e alle difficoltà segnalate dalla madre Serena, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, l’onorevole Sandro Principe, intende esprimere la propria massima attenzione e vicinanza verso una situazione che merita risposte rapide e risolutive. Attraverso il coordinamento dell’Ufficio Scuola e degli Assessorati all’Istruzione e al Welfare, l’Amministrazione ribadisce che il diritto alla sicurezza e all’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità è un valore cardine dell’azione di governo dell'onorevole Principe, che pone il benessere delle famiglie e la tutela della dignità umana al centro di ogni scelta amministrativa.

Interventi sulla viabilità e nuovi stalli riservati

Si comunica ufficialmente che nei prossimi giorni, in linea con quanto già programmato dagli uffici tecnici, verrà modificato il senso di marcia nel tratto di strada antistante l’Istituto “Stancati”. L’obiettivo prioritario è il miglioramento della viabilità per garantire la massima sicurezza negli orari di entrata e uscita dal plesso scolastico. Parallelamente, l'intervento prevede l'istituzione di tre stalli per persone con disabilità - incrementando il numero di posti rispetto all'assetto attuale - progettati con misure adeguate e conformi alle norme vigenti per assicurare la totale accessibilità. Saranno inoltre realizzati due "stalli rosa" dedicati alle donne in stato di gravidanza, rafforzando i servizi di mobilità protetta per la cittadinanza.

Istituto Stancati, risoluzione delle problematiche e spirito di collaborazione

L’Amministrazione tiene a precisare che l’Ufficio Scuola ha sempre operato con impegno a supporto della bambina, agendo in sinergia con la famiglia e la scuola. Sebbene le recenti criticità non fossero state preventivamente segnalate agli assessori o agli uffici competenti, la struttura comunale, su impulso della guida politica del sindaco Sandro Principe, si è immediatamente attivata per la presa in carico del problema, che troverà soluzione nel più breve tempo possibile.

L’Amministrazione comunale di Rende rinnova il proprio impegno nel monitoraggio e nel miglioramento costante degli spazi scolastici, confermando la piena disponibilità al dialogo con le famiglie. Siamo convinti che solo attraverso l'ascolto e la concretezza degli interventi si possa consolidare una comunità solidale, inclusiva e attenta ai diritti di tutti i cittadini.