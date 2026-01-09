Intervento dell’ASP all’incrocio della sopraelevata davanti alla piscina comunale. La madre e due cuccioli messi in salvo, altri due fuggiti in una cunetta. Un’associazione resta sul posto e minaccia denuncia: «Non ce ne andiamo finché non vengono recuperati»

Momenti concitati questa sera a Cosenza, all’incrocio della sopraelevata davanti alla piscina comunale, dove una cagna randagia e i suoi quattro cuccioli sono stati avvistati in evidente stato di pericolo. La presenza degli animali, esposti al traffico intenso della zona, ha spinto alcuni cittadini a contattare l’ASP di Cosenza per un intervento urgente.

Secondo quanto riferito da testimoni, il personale dell’ASP è arrivato sul posto riuscendo a catturare la madre e due dei cuccioli. Gli altri due, però, spaventati dall’operazione, si sarebbero dati alla fuga, rifugiandosi in una cunetta situata nelle immediate vicinanze dell’incrocio.

Sul posto è intervenuta anche un’associazione animalista, che sta monitorando la situazione e che ha espresso forte preoccupazione per le condizioni dei due cuccioli rimasti dispersi. L’associazione riferisce di aver sollecitato un ulteriore intervento di recupero, chiedendo il supporto dei Vigili del Fuoco, ma senza ottenere, al momento, una risposta operativa.

Secondo quanto denunciato dagli attivisti, i Vigili del Fuoco si sarebbero allontanati dall’area senza procedere al recupero degli animali. Una scelta che ha inasprito il clima: l’associazione ha infatti annunciato l’intenzione di non lasciare la zona finché anche gli ultimi due cuccioli non saranno messi in salvo, dichiarandosi pronta a presentare una denuncia qualora l’intervento non venga completato.