La prevenzione passa anche dalla cura della salute mentale e dalla capacità di riconoscere il benessere psicologico come parte essenziale della qualità della vita. Sarà questo il cuore del secondo appuntamento de “Il Mese del Benessere”, il ciclo di incontri promosso dall’Amministrazione comunale di Cosenza, guidata dal sindaco Franz Caruso, e giunto quest’anno alla quarta edizione.

L’iniziativa, nata da un’intuizione dell’assessore alla Salute di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco, torna dopo il successo delle precedenti edizioni con l’obiettivo di promuovere salute, prevenzione e benessere psico-fisico tra i cittadini.

Il Mese del Benessere a Cosenza

Dopo il primo spazio dedicato agli screening, con visita senologica ed ecografia mammaria, e il convegno su “Prevenzione e salute: il valore del tempo”, il secondo appuntamento sposta l’attenzione sulla consulenza psicologica e sulla salute invisibile.

«Un'iniziativa volta a promuovere la salute e il benessere psico-fisico di tutti i cittadini», sottolineano in una dichiarazione congiunta il sindaco Franz Caruso e l’assessore Maria Teresa De Marco.

Gli incontri, spiegano ancora, hanno l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano e attivo. «La salute, anche quella mentale, è un valore fondamentale e attraverso questa iniziativa vogliamo offrire strumenti e opportunità per migliorare il benessere individuale e collettivo, attraverso una sensibilizzazione adeguata, idonea a diffondere buone pratiche».

Consulenze psicologiche in Piazza dei Bruzi

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 11 giugno. Alle 16.30, in Piazza dei Bruzi, nello spazio dedicato agli screening, saranno disponibili le consulenze psicologiche.

A disposizione dei cittadini ci saranno le dottoresse Giulia Sesti, Martina Chiappetta e Laura Lamacchia, che offriranno un momento di ascolto e orientamento nell’ambito del percorso di prevenzione promosso dal Comune.

La scelta di portare anche la consulenza psicologica dentro uno spazio pubblico conferma la volontà dell’iniziativa di rendere la prevenzione più accessibile, superando diffidenze e barriere culturali che spesso accompagnano il tema del disagio psicologico.

Il convegno sulla salute invisibile

Alle 17.30, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, si terrà il convegno dal titolo “La salute invisibile: benessere mentale e qualità della vita”.

Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Franz Caruso e dell’assessore alla Salute Maria Teresa De Marco. Interverranno Giacomina Durante, consigliera nazionale di APMARR, Rosaria Buscemi, presidente provinciale e vicepresidente nazionale FINTRED, Anna De Rosa, presidente dell’AISM, e Benito Rocca, presidente di ANTEAS Cosenza.

Le relazioni saranno affidate ad Antonio Ambrosio, specialista in psichiatria dell’Asp di Cosenza, al filosofo Antonio Sabato e alla psichiatra Luigina Volpentesta, già direttore facente funzioni del Centro di Salute Mentale di Cosenza. I lavori saranno moderati dalla dottoressa Sofia Vetere.