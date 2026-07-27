La Calabria sta perdendo il suo capitale più prezioso: i giovani. E con loro rischia di perdere anche il proprio futuro. Ma ora nei guai è soprattutto Cosenza con la sua provincia che invecchia paurosamente. Da anni gli studiosi parlano di inverno demografico, ma oggi non siamo più di fronte a una previsione: è una realtà che si sta aggravando con una rapidità inquietante. I numeri raccontano una crisi profonda che rischia di cambiare il volto della regione nei prossimi decenni, con conseguenze economiche, sociali e istituzionali difficili da immaginare.

I dati dell’Istat non lasciano spazio all’ottimismo. Al 31 dicembre 2024 i residenti in Calabria sono scesi a 1.834.646. Un calo che continua anno dopo anno e che appare ormai strutturale. Nel 2024 sono nati appena 12.679 bambini, 603 in meno rispetto all’anno precedente. È il nuovo minimo storico. Il saldo naturale resta fortemente negativo e la Calabria diventa una regione sempre più anziana, dove le nascite non riescono più a compensare i decessi e il ricambio generazionale si interrompe progressivamente.

Cosenza, il cuore della Calabria che si svuota

Ancora più allarmante è la situazione della provincia di Cosenza, il principale motore economico, sociale e politico della Calabria. Insieme a Reggio Calabria concentra quasi i due terzi della popolazione regionale. Eppure è proprio qui che emerge uno dei segnali più preoccupanti. L’Istat registra infatti il tasso di natalità più basso dell’intera regione, sceso in un solo anno dal 6,8 al 6,3 per mille. Un dato che non rappresenta soltanto una diminuzione delle nascite, ma racconta una realtà ben più complessa: migliaia di giovani continuano a lasciare il territorio per cercare altrove lavoro, prospettive e stabilità, mentre chi resta rinvia sempre più spesso la scelta di mettere al mondo dei figli perché non dispone di un’occupazione sicura, di servizi adeguati e di condizioni che consentano di progettare il futuro.

La provincia di Cosenza è inoltre una delle più anziane della Calabria, con un’età media di 46,7 anni, superiore alla media regionale. Un indice destinato ad aggravarsi se l’esodo delle nuove generazioni continuerà con i ritmi attuali. Anche la città capoluogo è in sofferenza, così pure i centri più grandi. Il problema non è soltanto il calo demografico. È economico, sociale, culturale e perfino democratico. Una regione che perde i propri giovani perde forza lavoro, competenze, innovazione, imprese, consumi e contribuenti. Si indeboliscono le università, si impoverisce il tessuto produttivo, diminuiscono i servizi, si restringe la rappresentanza e diventa sempre più difficile garantire diritti essenziali.

Ogni ragazzo che parte porta con sé conoscenze, capacità, idee e speranze. Ogni famiglia che non nasce è una possibilità di futuro che si spegne. Ogni scuola che chiude, ogni negozio che abbassa la saracinesca, ogni presidio sanitario che perde personale rappresentano un pezzo di comunità che scompare. Nelle aree interne della provincia di Cosenza, come in molte altre zone della Calabria, decine di comuni stanno entrando in una spirale che rischia di diventare irreversibile: meno abitanti significano meno servizi; meno servizi spingono altre persone ad andarsene; e così il declino accelera, alimentando un circolo vizioso sempre più difficile da interrompere.

La vera domanda, allora, non è soltanto quanti abitanti perderà ancora la Calabria nei prossimi anni. Le proiezioni demografiche parlano già di una riduzione della popolazione di centinaia di migliaia di persone entro il 2050. La domanda decisiva è un’altra: esiste davvero una strategia nazionale capace di fermare questa emorragia? Perché una regione può superare una crisi economica, può recuperare ritardi infrastrutturali, può rilanciare il proprio sistema produttivo. Ma difficilmente può sopravvivere alla fuga continua dei suoi giovani. Se questo esodo non verrà fermato, la Calabria non perderà soltanto abitanti. Perderà intelligenze, energie, capacità produttiva, innovazione e speranza. In una parola, rischia di perdere il proprio futuro.