Corso Umberto sarà interessato dal rifacimento del manto stradale, con un ripristino esteso all’intera larghezza delle carreggiate e una durata prevista dei lavori di dodici giorni lavorativi. Lo annuncia il sindaco di Cosenza Franz Caruso, riferendo il completamento delle verifiche sui sottoservizi, sulle reti fognarie e idriche e sulle infrastrutture elettriche.

L’amministrazione ha autorizzato una variante al tracciato dei lavori di Enel Distribuzione nell’ambito del Piano Resilienza Climatica CP Cosenza. La modifica è stata resa necessaria dai rinvenimenti archeologici emersi durante i saggi disposti dalla Soprintendenza in piazza Matteotti.

Corso Umberto, il ripristino dopo le verifiche sulle reti

Secondo il sindaco, la sequenza degli interventi è stata definita per affrontare prima le questioni relative alle infrastrutture interrate e procedere successivamente alla bitumazione.

«È un intervento atteso da tempo, che oggi possiamo portare a compimento dopo aver completato le necessarie verifiche sui sottoservizi, sulle reti fognarie e idriche e sulle infrastrutture elettriche», dichiara Caruso.

L’obiettivo indicato dal primo cittadino è evitare che il nuovo manto stradale debba essere nuovamente interessato da lavori sulle reti sottostanti. La durata del ripristino viene quindi collegata alla programmazione e al coordinamento delle diverse attività.

Sampietrini, segnaletica e attraversamenti pedonali

Le prescrizioni impartite dal Comune prevedono il ripristino dell’intera larghezza delle carreggiate dell’arteria interessata.

I sampietrini rimossi saranno trasferiti nel magazzino comunale di Vaglio Lise. Sono previsti anche il ripristino della segnaletica stradale e degli attraversamenti pedonali.

La comunicazione indica dodici giorni lavorativi come durata prevista, senza specificare una data di partenza del cantiere.

Caruso richiama le risorse per la manutenzione cittadina

Il sindaco inserisce l’intervento nel programma comunale sulla viabilità, richiamando le difficoltà finanziarie e i vincoli affrontati dall’amministrazione.

«Il nostro obiettivo è superare la logica degli interventi tampone e restituire ai cosentini strade sicure, decorose e riqualificate in maniera strutturale», afferma.

Caruso riferisce inoltre che nel 2026 sono stati destinati oltre un milione di euro alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle strade, dal centro alle periferie. La cifra riguarda il programma cittadino complessivo e non viene indicata come importo del solo intervento su Corso Umberto.

«Non basta rifare l’asfalto: occorre farlo bene, dopo aver verificato e sistemato tutto ciò che si trova al di sotto», conclude il primo cittadino.