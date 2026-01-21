La selezione dei beneficiari sarà effettuata da un’apposita equipe multi-professionale che valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’idoneità delle candidature e la priorità di accesso

Il settore welfare del Comune di Cosenza ha riaperto i termini dell’avviso pubblico finalizzato alla individuazione dei beneficiari del progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR. Come si ricorderà, l’Ambito Territoriale Sociale n. 1, del quale il Comune di Cosenza è capofila, è stato ammesso a finanziamento per un totale di 714.998,15 euro. I nuovi termini per la presentazione delle domande scadranno il prossimo 20 febbraio. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire presso i Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Cosenza dove è fissata la residenza del richiedente.

Possono presentare domanda di ammissione al Progetto di inclusione abitativa, formativa e lavorativa le persone che, alla data di presentazione della stessa, siano in possesso di alcuni requisiti come il compimento dei 18 anni di età e il non avere un’età superiore a 64 anni; la cittadinanza italiana, oppure quella di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno. Altro requisito importante è la residenza anagrafica in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale n.1 di Cosenza (oltre alla città capoluogo, Aprigliano, Casali del Manco, Carolei, Celico, Cerisano, Dipignano, Domanico, Lappano, Mendicino, Pietrafitta, Rovito, Spezzano della Sila e Zumpano).

Gli aspiranti dovranno essere, inoltre, privi del sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori oppure i cui genitori non siano in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale oppure che vivano la prospettiva del venir meno del sostegno familiare; e anche inseriti in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione). Necessario, inoltre, il possesso della certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell&’art. 3 comma 3 della legge 104/92.

La disabilità grave non dovrà essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. La domanda di ammissione dovrà essere presentata dalla persona con disabilità o dai suoi familiari o da chi esercita la tutela giuridica, utilizzando esclusivamente il modello allegato all’avviso, entro le ore 12,00 del prossimo 20 febbraio presso l’Ufficio protocollo del comune di residenza o attraverso la posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cosenza.it . Le linee di attività del progetto Sono tre le linee di attività individuate per il progetto e sono tra loro interconnesse. La prima è propedeutica alle due successive e consta della definizione di un progetto personalizzato che è il punto di partenza per la definizione degli interventi per l’autonomia delle persone con disabilità.

L’altra linea di attività riguarda l’abitare in autonomia: a questo proposito sono in corso i lavori per realizzazione di 2 gruppi appartamento, siti nel comune di Cerisano che fa parte dell’Ambito di Cosenza, in cui potranno vivere massimo 12 persone (6 persone per appartamento). La linea riguardante il lavoro, invece, prevede lo sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e il lavoro a distanza. La selezione dei beneficiari sarà effettuata da un’apposita equipe multi-professionale che valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’idoneità delle candidature e la priorità di accesso al progetto anche in relazione alla formazione e composizione del gruppo che coabiterà negli alloggi messi a disposizione.