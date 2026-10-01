Il complesso monumentale sarà inaugurato venerdì 2 ottobre alle 10. I nuovi spazi accoglieranno due corsi delle professioni sanitarie

Dopo oltre tre anni di lavori di ristrutturazione e recupero, il Complesso Monumentale di San Domenico torna nella disponibilità della città di Cosenza. L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 2 ottobre alle ore 10, alla presenza del sindaco Franz Caruso.

L’intervento restituisce alla fruizione pubblica uno dei luoghi più rilevanti del patrimonio storico e monumentale cittadino. Alla funzione culturale si affiancherà quella universitaria: il complesso ospiterà infatti i corsi di laurea delle professioni sanitarie in Infermieristica e Fisioterapia dell’Università della Calabria.

L’insediamento delle attività accademiche rientra nel percorso di collaborazione avviato negli ultimi anni tra Palazzo dei Bruzi e l’Unical e punta a rafforzare la presenza dell’Ateneo nel cuore urbano di Cosenza.

L’inaugurazione dopo oltre tre anni di lavori

La cerimonia segnerà la conclusione di un intervento durato più di tre anni, durante i quali il complesso è stato interessato da opere di recupero e ristrutturazione.

«Abbiamo finalmente completato un intervento importante che restituisce alla città non soltanto un bene monumentale di straordinario valore, ma soprattutto uno spazio vivo, aperto e capace di produrre nuove opportunità», afferma il sindaco Franz Caruso.

La riapertura consentirà di riconsegnare San Domenico alla piena fruizione, assegnandogli contemporaneamente una nuova funzione pubblica. Gli ambienti recuperati saranno destinati alla didattica, allo studio e alle attività collegate ai due corsi universitari.

Infermieristica e Fisioterapia nel centro di Cosenza

La principale novità riguarda l’arrivo degli studenti e del personale dell’Università della Calabria. Nel complesso saranno insediati due corsi dell’area sanitaria: Infermieristica e Fisioterapia.

«Questi spazi non rappresentano semplicemente metri quadrati recuperati – sottolinea Caruso –. Sono luoghi nei quali si farà formazione, si studierà, si lavorerà e si costruirà una parte del futuro della nostra comunità».

Secondo il primo cittadino, la collaborazione con l’Unical permette di attribuire all’intervento una funzione capace di andare oltre il recupero materiale dell’edificio. L’obiettivo è trasformare il complesso in un luogo frequentato quotidianamente da studenti, docenti, personale universitario e cittadini.

Il progetto per la rigenerazione del centro storico

L’arrivo dei corsi universitari viene inserito dall’amministrazione comunale nella strategia di rigenerazione del centro storico. La presenza stabile di studenti e docenti dovrebbe contribuire a incrementare la frequentazione dell’area e a generare nuovi servizi e occasioni di incontro.

«Portare attività universitarie nel cuore antico della città significa contribuire a riportare vita nel nostro centro storico, creando movimento, relazioni, servizi e nuove occasioni di incontro», sostiene Franz Caruso.

Per il sindaco, la rigenerazione urbana non può limitarsi al recupero fisico degli immobili, ma deve produrre effetti sul piano sociale, economico e culturale.

«San Domenico torna a essere patrimonio vivo della città e, attraverso la collaborazione con l’Università della Calabria, uno spazio destinato alla formazione, alla conoscenza, al lavoro e alla crescita della comunità», conclude il primo cittadino.

L’inaugurazione è aperta anche ai giornalisti e agli operatori dell’informazione.