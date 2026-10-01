La Bim Bum Basket Rende si prepara alla prima gara casalinga della stagione nel campionato di Serie B Interregionale. Domenica 4 ottobre, alle ore 18, i biancorossi ospiteranno la Basket School Messina sul parquet del Polifunzionale di Quattromiglia.

Dopo la trasferta di Gela, la formazione allenata da Gianpaolo Ambrico affronterà il secondo impegno ufficiale dell’annata con l’obiettivo di offrire una risposta immediata e ritrovare intensità soprattutto nella metà campo difensiva.

A presentare la partita è stato il playmaker Stefano Scarpone, protagonista di una breve video-intervista pubblicata sui canali ufficiali della società rendese.

Scarpone: «In casa siamo obbligati a riscattarci»

Il regista biancorosso non sottovaluta le difficoltà dell’incontro e descrive la Basket School Messina come un’avversaria capace di creare problemi.

«Domenica affrontiamo una squadra rognosa. In casa siamo obbligati a riscattarci», ha dichiarato Scarpone.

Il primo aspetto sul quale intervenire sarà la fase difensiva. Secondo il playmaker, nella precedente gara la squadra ha concesso troppi punti su situazioni che avrebbero potuto essere gestite diversamente.

Per Rende sarà quindi necessario aumentare l’attenzione, limitare gli errori evitabili e trovare fin dai primi minuti quell’intensità indispensabile per indirizzare la partita.

Prima gara interna della stagione

Quella contro Messina sarà anche la prima occasione per vedere la squadra di coach Ambrico impegnata in casa in una gara ufficiale della nuova stagione.

Il fattore campo potrebbe avere un peso importante nella ricerca del riscatto. La Bim Bum Basket dovrà provare a trasformare il sostegno del pubblico in energia, aggressività difensiva e continuità durante i quattro periodi.

Il confronto con Basket School Messina rappresenta già un passaggio significativo per valutare la capacità del gruppo di correggere gli aspetti emersi nella trasferta di Gela e di mostrare progressi sul piano del gioco e dell’atteggiamento.

L’appello ai tifosi

Scarpone ha concluso la sua presentazione della partita rivolgendo un invito diretto agli appassionati rendesi.