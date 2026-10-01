Il Comune mostra una prima rappresentazione dell’intervento annunciato dal sindaco Middea per rendere gli spazi più accoglienti e vivibili

Una prima rappresentazione di come potrebbero cambiare Piazza Marconi e Corso Margellina, nel cuore di Fuscaldo Marina. Il Comune ha diffuso l’anteprima del progetto di rigenerazione urbana soprannominato «La Via del Mare», annunciato dal sindaco Giacomo Middea.

Le immagini mostrano una possibile configurazione futura delle due aree, con spazi descritti dall’amministrazione come più accoglienti, luminosi e vivibili. L’obiettivo dichiarato è migliorare la fruizione dei luoghi pubblici, favorire la socialità e creare condizioni più funzionali anche per le attività commerciali.

Si tratta, come precisato dallo stesso Comune, di una rappresentazione preliminare. L’aspetto definitivo degli spazi potrà quindi essere definito nelle successive fasi progettuali e attuative.

L’anteprima della Via del Mare

La pubblicazione delle immagini arriva dopo le richieste avanzate da diversi cittadini, interessati a conoscere più nel dettaglio la trasformazione ipotizzata per Piazza Marconi e Corso Margellina.

«In tanti, in questi giorni, ci avete chiesto di poter vedere come potrebbe cambiare il volto» delle due aree, scrive l’amministrazione comunale nel messaggio che accompagna la presentazione.

La rappresentazione diffusa non viene indicata come configurazione definitiva, ma come anticipazione dell’impostazione generale dell’intervento. Il progetto punta a riorganizzare e valorizzare spazi che fanno parte della vita quotidiana e della storia della comunità di Fuscaldo Marina.

Spazi pubblici, socialità e attività commerciali

Nelle intenzioni dell’amministrazione, la rigenerazione dovrà rendere l’area maggiormente fruibile da residenti e visitatori. La riqualificazione viene collegata a tre obiettivi principali: aumentare la qualità degli spazi pubblici, favorire le occasioni di incontro e sostenere il tessuto commerciale.

Piazza Marconi e Corso Margellina rappresentano infatti due punti centrali della frazione marina. Il progetto intende rafforzarne il ruolo, intervenendo sull’aspetto urbano e sulla capacità di accogliere persone, iniziative e attività.

«Un intervento che guarda al futuro e punta a valorizzare il cuore di Fuscaldo Marina, restituendo centralità e bellezza a luoghi che appartengono alla quotidianità e alla storia della nostra comunità», sottolinea il Comune.

Una rappresentazione ancora preliminare

Nel messaggio diffuso dall’amministrazione non vengono indicati il costo dell’opera, le fonti di finanziamento, il calendario dei lavori o la data prevista per l’apertura del cantiere.

Le immagini hanno quindi, al momento, una funzione illustrativa: consentono di visualizzare l’idea di trasformazione urbana, ma non permettono ancora di conoscere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e i tempi di realizzazione.

Il Comune definisce il materiale pubblicato «solo un’anteprima» e sintetizza così il percorso annunciato: «Il cambiamento, passo dopo passo, prende forma».