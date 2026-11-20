Il sindacato ha dato il via al proprio corteo da Piazza Zumbini, poco più avanti a Piazza Loreto ad attenderli c’erano gli studenti, gli attivisti e l’USB. Il 12 dicembre Cosenza ospiterà la manifestazione nazionale contro l’autonomia differenziata. L’annuncio verrà fatto alla fine del corteo

È iniziato questa mattina la mobilitazione di 24 ore, proclamata a livello nazionale e destinato a coinvolgere numerosi comparti del pubblico e del privato. Dalla scuola alla sanità, passando per il trasporto pubblico locale, i porti e i taxi, la protesta interessa diverse categorie di lavoratori. Una giornata caratterizzata anche dalla mobilitazione degli studenti, scesi in piazza in diverse città italiane ed europee.

A Cosenza lo sciopero generale si è aperto con una doppia manifestazione partita poco dopo le 10, organizzata in due distinti punti della città, sebbene distanti appena un chilometro e mezzo. Una divisione che riflette le differenti iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e dalle realtà associative e studentesche del territorio. Il primo appuntamento è stato fissato alle ore 9 in piazza Zumbini, dove si è ritrovata la Cgil. A guidare la mobilitazione il segretario della Camera del Lavoro di Cosenza, Massimiliano Ianni, nell'ambito della giornata nazionale di protesta contro la legge di Bilancio del Governo Meloni.

Il 12 dicembre Cosenza ospiterà la manifestazione nazionale contro l’autonomia differenziata. L’annuncio verrà fatto alla fine del corteo odierno. Per quella giornata sarà presente il segretario nazionale della Cgil Landini e i leader dei partiti

Corteo sciopero generale a Cosenza Corteo sciopero generale a Cosenza Corteo sciopero generale a Cosenza Corteo sciopero generale a Cosenza Corteo sciopero generale a Cosenza Corteo sciopero generale a Cosenza Corteo sciopero generale a Cosenza Corteo sciopero generale a Cosenza Corteo sciopero generale a Cosenza Corteo sciopero generale a Cosenza

Contemporaneamente, in piazza Loreto, si sono dati appuntamento l'Unione Sindacale di Base (USB), i Cobas, La Base e il coordinamento degli studenti. Una manifestazione che riunisce diverse componenti del mondo sindacale e del movimento studentesco bruzio, protagonista nelle scorse settimane di iniziative che hanno coinvolto numerosi ragazzi delle scuole superiori e dell'Università della Calabria. Le due mobilitazioni, pur partendo da piazze differenti, condivideranno un primo tratto del percorso cittadino, per poi proseguire separatamente e concludersi in due punti distinti di Cosenza.

Le ragioni dello sciopero generale del 20 novembre

Sul piano nazionale, lo sciopero generale proclamato dalla Cgil rappresenta una nuova giornata di opposizione alla manovra economica dell'esecutivo, contestata dal sindacato per le ricadute che, secondo la sua valutazione, potrebbe avere sulle condizioni economiche e sociali del Paese. Anche i Cobas hanno indetto uno sciopero generale, ponendo al centro della protesta la legge di Bilancio e il crescente costo della vita.

La giornata è accompagnata anche dalla mobilitazione studentesca europea, con iniziative organizzate nelle principali città. Restano esclusi dallo sciopero, dopo l'intervento della Commissione di garanzia, il trasporto aereo, quello ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Per il settore ferroviario è comunque previsto un ulteriore sciopero, proclamato da Sgb e Cub Trasporti, con inizio alle ore 21 di domani.

Le ragioni della protesta sono comuni ai due spezzoni in piazza a Cosenza e ritenute tutte nobilissime. Si va dalla richiesta dei salari più alti e ai rinnovi contrattuali in grado di recuperare l'inflazione. Altre tematiche che richiameranno migliaia di cosentini in piazza sono pensioni dignitose e piena rivalutazione degli assegni; un fisco più equo e progressivo con la restituzione del fiscal drag; maggiori investimenti per sanità pubblica, scuola, università e welfare; politiche industriali per difendere occupazione e produzioni; contrasto alla precarietà giovanile; diritto allo studio e alla casa; più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; una diversa allocazione delle risorse pubbliche, privilegiando servizi e diritti rispetto all'aumento delle spese militari.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO