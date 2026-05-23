Angelo Tavino ha vinto una borsa di studio che gli permetterà di svolgere uno stage di due mesi presso il LHEP di Berna
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Ancora un importante traguardo per il Liceo Scientifico “G. B. Scorza” di Cosenza. Per il terzo anno consecutivo, uno studente di questo Istituto è stato selezionato per il progetto “Excellence Summer Stage” del Rotary Calabria, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica delle Alte Energie (LHEP) di Berna e il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria.
Complimenti ad Angelo Tavino, studente della 4B Bio, vincitore della borsa di studio che gli permetterà di svolgere uno stage di due mesi presso il LHEP di Berna, approfondendo le tematiche della fisica degli acceleratori di particelle applicata alle cure mediche. Un risultato che conferma ancora una volta l’eccellenza e la qualità formativa del liceo scientifico”G. B. Scorza” di Cosenza.