Domenica 24 maggio, con ritrovo alle ore 17:30 presso la Città dei Ragazzi, Social Builders promuove una giornata di volontariato civico dedicata alla cura degli spazi pubblici. L’iniziativa prevede la raccolta dei rifiuti abbandonati e la piantumazione di fiori, con l’obiettivo di restituire attenzione, colore e valore ad alcune aree urbane. Non una semplice giornata di pulizia, ma un gesto concreto di partecipazione.

La Raccolta Ecologica vuole infatti sensibilizzare cittadini e giovani sull’importanza della cura dei luoghi comuni, trasformando il decoro urbano in un’occasione di comunità. L’iniziativa è promossa da Social Builders, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Via Panebianco e l’Azione Cattolica Don F. Miceli di Sant’Aniello. Sacchi, attrezzatura e fiori saranno messi a disposizione dai costruttori sociali.

«Con questa iniziativa vogliamo dire una cosa semplice: i giovani non devono limitarsi a guardare la città da fuori, ma possono entrarci dentro, prendersene cura e migliorarla», dichiara Claudio Filice, presidente di Social Builders. «Non pensiamo che una giornata di volontariato possa risolvere le problematiche di un quartiere, il senso è un altro: sensibilizzare i cittadini a intervenire in modo pratico, far nascere responsabilità condivisa e dimostrare che il bello può essere creato, custodito e difeso insieme»