Il videomessaggio del padre Gino ha aperto la proiezione di Se domani non torno. Poi il confronto con l’Unical e il Centro antiviolenza Roberta Lanzino. Dal pubblico, le voci degli studenti sugli stereotipi vissuti a scuola e nello sport

Nel silenzio del Cinema Citrigno di Cosenza si è sentito il tintinnio delle chiavi. Le hanno alzate e agitate gli studenti del Liceo classico Bernardino Telesio, rispondendo all’invito di Gino ed Elena Cecchettin a fare rumore per Giulia. Il gesto ha segnato la mattinata di sabato 28 novembre, organizzata dalla scuola in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Prima della proiezione di Se domani non torno, Gino Cecchettin si è rivolto ai ragazzi in un videomessaggio. Il film racconta Giulia attraverso i suoi desideri e le sue ambizioni, lasciando fuori campo chi l’ha uccisa. Il padre ha spiegato quanto sia stato difficile realizzarlo e perché abbia ritenuto importante farlo: aiutare i giovani e le loro famiglie a riconoscere i segnali di una relazione che limita la libertà.

Al termine del film, il dirigente scolastico Domenico De Luca ha ripreso un tema affrontato con le classi quinte durante gli incontri di orientamento: la distinzione tra il bisogno di essere amati e ciò che si può chiedere a un’altra persona. «La gelosia non è un valore, il vero valore è la fiducia. Il bisogno di amare ed essere amati non è assoluto, ma va subordinato al rispetto e alla libertà».

Giovanna Vingelli, ricercatrice di Studi di genere all’Università della Calabria, ha invitato i ragazzi a osservare come si formano le aspettative su ciò che una donna può fare: nelle battute di uno spogliatoio, sui social, nei giudizi su un’amica che si comporta diversamente dal gruppo. Sul riconoscimento del controllo all’interno di una coppia, Erica Gallo, psicologa del Centro antiviolenza Roberta Lanzino, ha proposto due domande: «Chiediamoci sempre: come sto in questa relazione? L’altro gioisce dei miei successi o limita la mia libertà?».

L’avvocata Chiara Gravina, dello stesso centro, ha spiegato che ci si può rivolgere alle operatrici anche per cominciare a parlare di ciò che si sta vivendo: «Non siamo necessariamente un luogo di denuncia, ma l’inizio di un percorso di consapevolezza». Ha quindi invitato le classi a visitare la nuova sede, che dispone di uno spazio riservato all’accoglienza e di una biblioteca.

Quando il microfono è passato in platea, uno studente è tornato sulle parole di Elena Cecchettin: «Mi ha colpito moltissimo il discorso di Elena, la sorella di Giulia: è riuscita a dire ad alta voce ciò che nessuno aveva mai avuto il coraggio di dire. Devo ancora metabolizzarlo». Una compagna, che come Elena è una sorella maggiore, ha ricordato le raccomandazioni rivolte alle bambine su come vestirsi o quali sport evitare. Un’altra studentessa ha scelto un esempio della propria vita: «Seguo da sempre uno sport considerato maschile, il calcio, ma non ho mai trovato vera inclusione».