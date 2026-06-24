«Via Milelli e via Romualdo montagna sono invase da rifiuti e topi. Chiediamo immediatamente ad Ecologia Oggi e al comune di Cosenza di farsi carico della situazione e di provvedere a una pulizia straordinaria. I residenti sono esausti e non possono più attendere. Rivolgiamo l'appello affinché torni una situazione di ordinarietà e si ripristini nell'area sud la pulizia dei quartieri che è indispensabile. Così come chiediamo all'amministrazione comunale di procedere alla installazione delle telecamere per favorire una raccolta differenziata autentica». Lo denuncia in una nota il Comitato di quartiere di Piazza Riforma.