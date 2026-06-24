L'Amministrazione comunale segnala problemi nell'erogazione dell'acqua in diverse zone della frazione. Polizia Locale incaricata di effettuare verifiche e accertamenti

Disagi si stanno verificando in queste ore a Donnici, a causa della carenza idrica, in diverse contrade del territorio della frazione alle porte della città. Lo comunica l’Amministrazione comunale precisando che i disagi stanno interessando soprattutto la popolazione delle contrade Cozzo Presta, Diodato, Badessa, Cozzo del Monaco, Cozzo San Lorenzo e Pigna.

La situazione è attentamente monitorata dai tecnici comunali secondo le direttive del Sindaco Franz Caruso e dell’Assessore alla Manutenzione delle Reti idriche, Pasquale Sconosciuto. L’Amministrazione comunale fa sapere che dalle verifiche effettuate, a fronte di una corretta distribuzione dell'acqua da parte di Sorical che ha addirittura aumentato di poco l’erogazione rispetto alla media stagionale, si registra, da accurati accertamenti, un consumo anomalo nella zona interessata dalla diminuzione dell’erogazione idrica.

A questo proposito l’Amministrazione comunale ha preannunciato, già a partire dalla giornata odierna ed anche nei prossimi giorni, di affidare ai servizi ispettivi della Polizia Locale ulteriori verifiche e approfonditi accertamenti per controllare la natura delle anomalie che si stanno verificando nei consumi.