«Abbiamo avuto modo, già alcuni mesi fa, di denunciare disattenzione, approssimazione e ritardi nel risolvere problemi seri e urgenti che riguardano le proprietà agricole della Contrada Lattughelle, soprattutto in riferimento alla realizzazione dell’impianto irriguo, che riveste una importanza assoluta per i raccolti e i redditi di centinaia di piccoli imprenditori agricoli e coltivatori diretti».Lo scrive in una nota la segreteria provinciale di Sinistra Italia Cosenza.

«L’assicurazione, dopo la nostra denuncia pubblica – ricordano - è stata quella di una promessa di inizio dei lavori già nel mese di Ottobre. Naturalmente si è trattato di una “promessa elettorale”, che com’è ovvio, lascia il tempo che trova. Per questo il nostro Circolo di Cassano Joinio tramite il Compagno Alfredo Campanella, ha sollecitato con una nota indirizzata all’ingegnere Straface il 31 Gennaio 2026, dopo tre mesi dal mancato avvio dei lavori».

«I lavori realmente sono iniziati ad Aprile, con molto ritardo, come si evince, e procedono lentamente con soste inaccettabili. La situazione sta diventando drammatica: sta seccando tutto!! E’ evidente il danno, che continuando la mancanza di acqua, si produrrà alle coltivazioni e al reddito delle famiglie che vivono di questo lavoro. Ci rendiamo conto - conclude Sinistra Italiana - che l’assessore regionale al ramo sia più interessato al vino che all’acqua, alle sagre e feste piuttosto che all’agricoltura, ma tra un Vinitaly e l’altro, Sinistra Italiana chiede l’intervento con urgenza per risolvere un problema vitale per le popolazioni di quella Contrada, per il completamento dei lavori dell’impianto nell’immediato».