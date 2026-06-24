Un luogo dove custodire la memoria dei mestieri tradizionali, ma anche uno spazio dove formare nuove generazioni di artigiani e rilanciare il valore del saper fare. Nasce con questo obiettivo il nuovo polo dedicato all'artigianato calabrese che sarà ospitato al primo piano di Palazzo Vercillo Martino, nel cuore del centro storico di Rende, a pochi passi dal Castello Normanno Svevo.

La struttura accoglierà un museo, una bottega e una scuola per artigiani, configurandosi come un punto di riferimento per la valorizzazione delle arti e dei mestieri tradizionali del territorio.

Lo spazio è stato concesso in convenzione dal Comune di Rende ad Armecal, l'associazione Arti e Mestieri Calabresi guidata dal presidente Stefano Reda, maestro calzolaio e titolare della storica Bottega Reda di Roges, da anni impegnato nella promozione e nella tutela delle professioni artigiane.

L'inaugurazione ufficiale è in programma il 25 giugno alle ore 18.00. Il taglio del nastro sarà seguito da una conferenza pubblica dedicata al ruolo dell'artigianato nella crescita culturale ed economica del territorio.

All'incontro prenderanno parte il sindaco di Rende Sandro Principe, l'assessore al Patrimonio Pierpaolo Iantorno, l'assessore alle Attività produttive e all'Artigianato Veronica Stellato, la consigliera comunale delegata al Centro storico Marinella Castiglione, il presidente di Bcc Mediocrati Nicola Paldino, il presidente di Federterziario Calabria Luca Lucia e il presidente di Armecal Stefano Reda.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del centro storico rendese e punta a trasformare Palazzo Vercillo Martino in un luogo di incontro tra tradizione e innovazione, capace di conservare antichi saperi artigianali e, allo stesso tempo, offrire opportunità formative e professionali alle nuove generazioni.

L'obiettivo è fare dell'artigianato non soltanto una testimonianza del passato, ma una risorsa concreta per il futuro del territorio, attraverso percorsi di apprendimento, attività espositive e occasioni di confronto tra maestri artigiani, giovani e comunità locale.