Il progetto realizzato a Taranto da APS Rublanum e Noi e Voi Onlus coinvolge persone in detenzione sostitutiva in un percorso di scrittura e consapevolezza

La musica come spazio di parola, ma anche come strumento concreto di trasformazione. È da questa idea che prende forma “099”, il brano nato al termine del laboratorio di scrittura rap promosso dall’APS Rublanum a Taranto, in collaborazione con Noi e Voi Onlus nell’ambito del progetto “Oltre l’Ombra”, sostenuto da Con i Bambini.

A guidare il percorso è stato Kiave, nome d’arte del cosentino Mirko Filice, figura storica della scena hip hop italiana. Il laboratorio ha coinvolto persone in detenzione sostitutiva al carcere, trasformando la scrittura musicale in un processo di ascolto, confronto e rielaborazione personale.

Il risultato finale è “099”, un brano costruito collettivamente che già dal titolo richiama Taranto e il suo codice telefonico, ma che soprattutto prova a raccontare identità, fragilità e possibilità di rinascita. Le parole nascono direttamente dalle esperienze dei partecipanti, intrecciando vissuti personali e desiderio di riscatto.

Nel percorso artistico di Kiave, il rap non è mai stato solo performance o produzione musicale. Da anni l’artista porta avanti laboratori e attività formative che utilizzano la scrittura come strumento educativo e sociale. Anche in questo caso, il lavoro si è concentrato non soltanto sulla tecnica – metrica, costruzione del testo, flow – ma sulla ricerca di una voce autentica.

La sua presenza ha rappresentato un elemento centrale dell’esperienza, sia per il peso artistico maturato nel panorama hip hop nazionale sia per la capacità di accompagnare il gruppo in un lavoro profondo sulla parola e sull’identità.

L’iniziativa conferma anche la direzione scelta da APS Rublanum, impegnata nell’utilizzo dei linguaggi contemporanei come strumenti di inclusione e attivazione sociale. La collaborazione con Noi e Voi Onlus ha permesso di costruire un percorso che tiene insieme dimensione educativa, relazione e creatività, intervenendo in un contesto segnato da marginalità e fragilità.

In questo quadro, “099” diventa qualcosa di più di una semplice traccia musicale. È il documento finale di un processo collettivo in cui la scrittura smette di essere esercizio estetico e diventa occasione di consapevolezza e dignità.

Il singolo è disponibile sulle principali piattaforme digitali e su YouTube, accompagnato da un video che restituisce immagini e frammenti dell’esperienza laboratoriale. Un modo per dare continuità e visibilità a un progetto che usa la cultura non come intrattenimento, ma come possibilità concreta di cambiamento.