Giano Lai e Francesca Manunta hanno raccontato ai loro centinaia di migliaia di follower un viaggio tra la provincia di Cosenza e Catanzaro. Tappa tra boschi, mare e cucina tradizionale, con parole di entusiasmo per prodotti, ospitalità e paesaggi

La Calabria continua a conquistare anche i grandi protagonisti del racconto enogastronomico sui social. Negli ultimi giorni Giano Lai e Francesca Manunta, conosciuti dal grande pubblico come i creatori del progetto digitale "Cosa mangiamo oggi?", hanno attraversato la regione documentando un itinerario tra montagne, mare e tradizioni culinarie che ha raccolto migliaia di visualizzazioni e interazioni.

I due content creator, che hanno trasformato la loro passione per il cibo in un lavoro a tempo pieno dopo un passato nel marketing, hanno scelto di raccontare la Calabria partendo dalla Sila al ristorante Hyle, per poi raggiungere la costa tirrenica della provincia di Cosenza con una tappa a Praia a Mare. Il viaggio è proseguito anche sul versante ionico, passando per Roccella Jonica, fino ad arrivare a Catanzaro alla celebre pizzeria Bob.

Nei video e nei contenuti condivisi sui propri canali social, Giano e Franci hanno mostrato piatti della tradizione, prodotti tipici e paesaggi, soffermandosi non soltanto sulla qualità della cucina, ma anche sull'accoglienza ricevuta lungo il percorso. Un racconto che restituisce un'immagine della Calabria lontana dagli stereotipi e capace di sorprendere per autenticità.

La coppia ha raccontato con entusiasmo sapori, materie prime e ricette locali, lasciandosi conquistare dalla cucina calabrese e dall'equilibrio tra montagna e mare che caratterizza il territorio. Dai boschi della Sila alle spiagge del Tirreno, fino ai borghi della costa ionica, il viaggio si è trasformato in una vera esperienza immersiva nella cultura gastronomica regionale.

Nato nel 2018, "Cosa mangiamo oggi?" è diventato negli anni uno dei progetti digitali italiani più seguiti nel settore food e travel. Attraverso recensioni, itinerari e racconti gastronomici, Giano Lai e Francesca Manunta propongono uno stile diretto e accessibile, capace di avvicinare un pubblico molto ampio alle eccellenze del territorio.

La tappa calabrese si inserisce proprio in questo percorso di valorizzazione delle identità locali, offrendo alla regione una vetrina importante sui social network. Tra i profumi dei boschi silani, il pesce della costa tirrenica, i prodotti tipici e i panorami che si affacciano sui due mari, la Calabria è riuscita ancora una volta a lasciare il segno, conquistando due tra i più seguiti storyteller italiani del gusto.